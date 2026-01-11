Stio: Comune attiva un servizio gratuito di assistenza ad anziani e persone con disabilità

Il Comune di Stio, guidato dal sindaco Giancarlo Trotta, ha annunciato l’attivazione di un nuovo servizio di assistenza gratuito rivolto agli anziani e alle persone con disabilità residenti nel territorio comunale. Un’iniziativa che vuole migliorare la qualità della vita dei cittadini più fragili.
Di cosa si tratta?
L’Amministrazione Comunale ha introdotto delle figure di supporto alla persona che garantiranno: assistenza a persone con disabilità o con impedimenti fisici, nonché soggetti che si trovano in condizioni di temporanea difficoltà; assistenza domestica; supporto alla spesa per persone con limitazioni fisiche, problemi di salute, di mobilità, che vivono da sole e che necessitano di aiuto; attività sanitarie, come prenotazioni ambulatoriali, bottega di comunità, medico di base.
Come fare richiesta
Gli interessati possono presentare domanda indirizzata al Sindaco o ai Servizi Sociali entro le ore 14.00 di venerdì 16 gennaio 2026, presso il protocollo dell’Ente oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Sindaco o i Servizi Sociali.