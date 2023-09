Sant’Arsenio attiva il telesoccorso per garantire assistenza agli anziani soli

Il Comune di Sant’Arsenio, guidato dal sindaco Donato Pica, è pronto ad attivare il servizio di telesoccorso, riservate alle persone anziane e non che vivono da sole. I cittadini interessati potranno essere prescelti tramite avviso pubblico, richiedendo l’esibizione dello stato di famiglia e certificazione ISEE aggiornata non superiore ad € 12.000,00 annui.

Che cos’è il telesoccorso

Il telesoccorso è un servizio che offre supporto e assistenza alle persone anziane, malate o con disabilità che vivono da sole o che hanno bisogno di aiuto in caso di emergenza. L’iniziativa ha la finalità di garantire risposte immediate agli anziani che vivono in contesti ambientali isolati che sono soli e che, per precarie condizioni di salute, o per un evento accidentale, potrebbero trovarsi in uno stato di emergenza e di bisogno. Inoltre, può offrire anche supporto psicologico e sociale, attraverso la comunicazione regolare con gli operatori del servizio.

L’iniziativa del Comune

Nell’ambito delle politiche sociali in generale ed a sostegno delle cosiddette fasce deboli, l’Ente ha deciso di introdurre in forma sperimentale l’attivazione del telesoccorso partendo da un numero presuntivo di n. 10 utenti. La rapida evoluzione informatica degli ultimi anni consente, tralaltro, di poter utilizzare apparecchiature specifiche sempre più adeguate, con indubbi vantaggi in termini di efficienza e di economicità.

Come funziona il servizio

Il servizio di telesoccorso prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate, come ad esempio telecamere, microfoni e sensori, per monitorare le attività e lo stato di salute delle persone che ne usufruiscono. In caso di necessità, l’anziano, attraverso un apposito apparecchio, invia un segnale di allarme alla centrale. Quest’ultima appena ricevuta la segnalazione, attiva tempestivamente l’intervento di pronto soccorso.