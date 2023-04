Cilento, attivato il telesoccorso: un servizio gratuito rivolto agli anziani

Nel Comune di San Mauro Cilento, guidato dal sindaco Giuseppe Cilento, è attivo il Telesoccorso, un servizio gratuito rivolto agli anziani residenti nel territorio comunale.

Che cos’è il telesoccorso

Il telesoccorso è un servizio che offre supporto e assistenza alle persone anziane, malate o con disabilità che vivono da sole o che hanno bisogno di aiuto in caso di emergenza.

L’iniziativa ha la finalità di garantire risposte immediate agli anziani che vivono in contesti ambientali isolati che sono soli e che, per precarie condizioni di salute, potrebbero trovarsi in uno stato di emergenza e di bisogno. Inoltre, può offrire anche supporto psicologico e sociale, attraverso la comunicazione regolare con gli operatori del servizio.

Come funziona il servizio

Il servizio di telesoccorso prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate, come ad esempio telecamere, microfoni e sensori, per monitorare le attività e lo stato di salute delle persone che ne usufruiscono. In caso di necessità, l’anziano, attraverso un apposito apparecchio, invia un segnale di allarme alla centrale. Quest’ultima appena ricevuta la segnalazione, attiva tempestivamente l’intervento di pronto soccorso.

Questo servizio svolge azioni di sorveglianza telematica e di teleassistenza.

Come attivare il servizio

Tutti gli interessati possono rivolgersi allo Sportello del Segretario sociale, aperto il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 presso il municipio di San Mauro Cilento.