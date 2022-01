Telesoccorso per i cittadini del basso Cilento: ultimi giorni per le domande

SAPRI. Si rinnova un’iniziativa in favore degli anziani del territorio. Il Piano di Zona S9 ha confermato il servizio gratuito di telesoccorso. Esso è rivolto ad anziani soli residenti nei 17 comuni del Cilento, che rientrano nell’Ambito S/9.

Si tratta di Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Sapri (Ente capofila), Torraca, Torre Orsaia, Tortorella e Vibonati.

Il servizio di Telesoccorso consiste nell’attuazione di azioni di sorveglianza telematica e di teleassistenza, a domicilio dell’anziano o della persona disabile.

Possono beneficiare del servizio, e candidarsi per l’eventuale erogazione dello stesso, gli utenti che alla data di pubblicazione del presente avviso risultano in possesso dei seguenti requisiti: residenza in uno dei 17 comuni dell’Ambito S/9; persone non autosufficienti anziane o con disabilità.

La candidatura per l’eventuale fruizione del servizio, di cui al presente Avviso, deve essere presentata dall’interessato o suo familiare entro e non oltre il prossimo 31 gennaio, compilando il modulo di domanda disponibile sul sito del piano di zona o dei comuni.

La domanda dovrà essere ripresentata anche da coloro che attualmente beneficiano del servizio a mezzo email/ pec ai seguenti indirizzi : info@pianosociales9.it – pianosociales9@pec.it.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: Dichiarazione Isee in corso di validità; Copia del documento di riconoscimento del richiedente.