Stabilizzazione e potenziale rischio di debiti fuori bilancio. Eboli Responsabile e il M5S chiedono lumi all’amministrazione comunale

“Eboli Responsabile” chiede la stabilizzazione degli operatori sociali per garantire la qualità del servizio, il Movimento 5 Stelle rivolge un appello all’Amministrazione comunale “affinché si rimuova il potenziale rischio di un debito fuori bilancio pari a 300 mila euro, più rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali”.

La questione

Da una parte Eboli Responsabile con il consigliere comunale Damiano Capaccio che chiede la “stabilizzazione degli assistenti sociali perchè non possono esserci politiche sociali efficienti senza il lavoro di intermediazione delle assistenti sociali ed un servizio sociale professionale organizzato” e dall’altra parte il Movimento 5 Stelle con il suo rappresentante territoriale, il Professore Erasmo Venosi, che accende i riflettori sulla questione della Cooperativa Esculapio e rivolge un appello all’Amministrazione comunale di Eboli per evitare debiti fuori bilancio davanti al possibile esito negativo del contenzioso con restituzione dei soldi alla Regione. Tutto, eventualmente, graverebbe sul bilancio comunale, compreso gli oneri connessi.

Eboli Responsabile chiama in causa l’assessore alle Politiche Sociali Katia Cennamo sostenendo che già dall’anno finanziario 2021 vi erano le risorse disponibili per potenziare il servizio sociale professionale; il Movimento 5 Stelle chiama in causa l’amministrazione comunale ritenendo “ragionevole e responsabile, chiudere la partita, che può solo generare effetti positivi sull’Amministrazione, alla luce anche della componente sociale rappresentata da 18 lavoratori ebolitani con famiglia, che attendono da fin troppo tempo il pagamento delle loro spettanze”.

Settimane impegnative per Conte

Settimane impegnative per il Sindaco Conte chiamato a risolvere due annose vertenze che tengono banco in Città da diverso tempo.