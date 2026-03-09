Cilento

Spettacolo della natura ad Agropoli: i cigni reali conquistano il porto

Cinque esemplari di cigno reale avvistati nel porto di Agropoli. Un evento raro dopo i primi avvistamenti al Sele. Scopri i dettagli e i consigli degli esperti

Redazione Infocilento

Il porto di Agropoli si trasforma in un palcoscenico naturale d’eccezione grazie a un avvistamento raro che ha sorpreso cittadini e visitatori. Alcuni esemplari di cigno reale (Cygnus olor) sono stati avvistati nelle acque dello scalo cilentano, regalando un’immagine di rara eleganza e confermando la particolarità di questo fenomeno migratorio nel territorio campano.

Un ritorno atteso dopo i primi avvistamenti alla foce del Sele

La presenza di questi splendidi volatili non è del tutto nuova per la zona, ma rappresenta comunque un evento di grande rilievo ornitologico. Già alla fine di gennaio, infatti, una segnalazione era giunta da Capaccio Paestum, precisamente presso la foce del fiume Sele. In quell’occasione era stato Giuseppe Farace, appassionato di natura, a notare la loro presenza. Questa volta, invece, il compito di immortalare la bellezza dei cinque esemplari nel porto di Agropoli è spettato a Giuseppe Romanelli.

Secondo le prime osservazioni, è molto probabile che si tratti dello stesso gruppo: cinque giovani esemplari, nati presumibilmente nella primavera del 2025, che continuano il loro transito lungo il litorale cilentano attirando l’attenzione di esperti e curiosi.

Le raccomandazioni degli esperti: osservare senza disturbare

Nonostante la bellezza magnetica di questi animali, la loro presenza richiede un comportamento responsabile da parte della cittadinanza. Il cigno reale, infatti, non è una specie che frequenta abitualmente queste latitudini, rendendo l’incontro ancora più prezioso e delicato.

Gli esperti del settore invitano alla massima cautela per non alterare l’equilibrio dei volatili nel loro habitat temporaneo: «Il Cigno reale è una specie che raramente si vede in queste zone dicono che esperti che avverano di non avvicinarsi troppo». L’invito è dunque quello di godere della vista di questi stupendi esemplari mantenendo una distanza di sicurezza, evitando qualsiasi interazione che possa spaventarli o compromettere la loro sosta nel porto di Agropoli.

