Uno spettacolo della natura a Foce Sele: avvistati cigni reali

Sono in tanti a visitare Foce Sele, nelle ultime ore, per ammirare uno spettacolo della natura: nelle acque fluviali sono tornati i cigni reali. Non se ne avvistavano da tanto tempo, alcuni residenti hanno addirittura detto di averli visti per la prima volta nel luogo. A renderlo noto Giuseppe Farace, amante della natura e dell’ornitologia

L’avvistamento

A renderlo noto Giuseppe Farace, amante della natura e dell’ornitologia. “Una sorpresa alla Foce del Sele durante il monitoraggio dell’avifauna, assieme a Maurizio Fraissinet (coordinatore per la Campania del progetto “GLICiNe” – Gruppo di Lavoro Italiano sulla Cicogna Nera- attivo per monitorare e proteggere la rara cicogna nera, con l’ASOIM – Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale che ne segue la nidificazione), abbiamo osservato cinque giovani esemplari di cigno reale (Cygnus olor), nati probabilmente nella primavera 2025.

Ho chiesto informazioni a un pescatore che frequenta la zona; mi ha detto di averli visti per la prima volta. Chissà da dove vengono” le parole con cui Farace ha accompagnato gli scatti a testimonianza dell’evento che sta regalando tanta bellezza e meraviglia agli occhi di passanti e residenti.

Gli ultimi scatti, fatti solo pochi minuti fa, proprio alla Foce del Sele, sono di Antonella Pazzanese.