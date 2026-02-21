Spari nel cuore di Salerno: indagini in corso

Spari nella notte. L’episodio si è verificato durante il venerdì sera nel centro storico di Salerno, precisamente in traversa Nicola Cavaselice, a brevissima distanza dai principali luoghi di ritrovo della movida cittadina. Nonostante la gravità dell’evento e la potenziale pericolosità dovuta alla zona molto frequentata, non si registrano feriti.

Ricostruzione della dinamica e rilievi della Polizia

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato. L’area interessata è stata delimitata per permettere agli esperti di effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo le prime informazioni emerse, sarebbero stati esplosi almeno due proiettili.

Uno dei colpi sarebbe stato esploso già nella giornata precedente, senza tuttavia che l’episodio venisse segnalato o denunciato alle autorità competenti. Il secondo proiettile, invece, è stato rinvenuto conficcato nella porta di un’attività di ristorazione situata nella zona.

Le ipotesi investigative e il possibile movente

Gli investigatori sono attualmente al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Sebbene le autorità mantengano il massimo riserbo sulle indagini, tra le piste vagliate dagli inquirenti non si esclude l’ipotesi di un possibile regolamento di conti.