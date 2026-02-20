Salerno, sfruttamento della prostituzione e spaccio: uomo nei guai

Nella mattina odierna, personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato della Questura di Salerno e con il supporto della Polizia Municipale di Salerno, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di M.C.

L’operazione

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, allo stato confermata dal GIP, l’indagato, viene indicato al vertice di una rete di soggetti, indagati, a vario titolo, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nonché spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e crack. Attività queste svolte all’interno di un appartamento ubicato nel centro storico cittadino, che di fatto veniva gestito dal Cavallo in termini di regole, turnazioni e tariffe compreso l’orario di ricezione dei clienti. Veniva, altresi, documento l’uso di piattaforme online, per pubblicizzare l’attività di meretricio nonché il pagamento delle prestazioni attraverso sistemi tracciabili, quali ricariche postepay.

“Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi come formulate non implicano alcun giudizio definitivo di responsabilità e saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento”.