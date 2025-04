Sparatoria sull’A2, elogio ai Carabinieri di Sala Consilina: “Coraggio e prontezza, esempio per il territorio” | VIDEO

Unanime e sentito l’encomio rivolto ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per il tempestivo e coraggioso intervento che, nella notte tra il 10 e l’11 aprile, ha portato al fermo di tre malviventi dopo una sparatoria sull’autostrada A2, all’altezza di Atena Lucana.

Dopo il rifiuto di fermarsi a un posto di blocco e il tentativo di investire un militare, ne è nato un inseguimento ed un successivo conflitto a fuoco durante il quale uno dei ladri è rimasto ferito. Il gruppo, a bordo di un’auto rubata, era sospettato di furti in serie in Basilicata. La brillante operazione è stata coordinata dal Capitano Veronica Pastori.

L’elogio

Parole di apprezzamento sono arrivate dal sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, ma anche dal sindaco di Polla, Massimo Loviso e dalla sindaca di Padula, Michela Cimino che hanno espresso pubblicamente, insieme alle loro amministrazioni comunali, la loro gratitudine per la professionalità, il coraggio e il senso del dovere dimostrati dai militari dell’Arma. Anche esponenti della Lega, come l’on. Attilio Pierro e Federica Mignoli, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore (area Sud) della Lega nella Provincia di Salerno, hanno elogiato l’operato dei carabinieri.

Il sostegno alle Forze dell’ordine

“Questi fatti, gravi e indicativi della pericolosità degli individui coinvolti, testimoniano il livello di rischio a cui sono esposti quotidianamente gli uomini e le donne dell’Arma per proteggere le nostre comunità, in particolare in un territorio come il Vallo di Diano che, negli ultimi mesi, è stato duramente colpito da una recrudescenza di furti nelle abitazioni, creando forte allarme sociale. Il rapido e risolutivo intervento dei Carabinieri è un chiaro segnale di presenza e controllo dello Stato e rappresenta un passo importante nel restituire sicurezza ai cittadini. Esprimiamo il nostro più sincero apprezzamento per il lavoro svolto e rinnoviamo il nostro totale sostegno a tutte le Forze dell’Ordine impegnate in prima linea contro la criminalità”.