Sparatoria a Foria: le Forze dell’Ordine sulle tracce del 23nne albanese scomparso da 3 giorni

Proseguono le indagini sulla sparatoria a Foria di Centola, le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’altro componente della banda, un 23enne sempre di origine albanese, che nella serata di domenica 22 Giugno si era intrufolato in un’abitazione a Foria, insieme ad altri due complici, per mettere a segno un colpo.

Le ricerche

Sono momenti concitati, dunque, nel comune di Centola, più precisamente nel territorio compreso tra le frazioni collinari di Foria e di San Severino, dove da alcuni giorni le forze dell’ordine sono alla ricerca del 23enne scomparso dopo il tentativo di furto perpetrato ai danni di una famiglia di Foria, e che potrebbe essere ferito.

Passato al setaccio l’intero territorio

Numerosi i Carabinieri che stanno setacciato palmo a palmo l’intera area, anche con l’aiuto dei cani molecolari, dove pare si sia agganciata per l’ultima volta la cella del cellulare di proprietà del 23enne, scomparso ormai da tre giorni. Una serie si ricerche per le quali è stato utilizzato anche un elicottero e un drone, ma del ragazzo non vi è ancora nessuna traccia. Sul posto, nel frattempo, è arrivato anche un gruppo di albanesi, una 50ina di persone tra parenti e amici del 23enne, che stanno tentando di ritrovare il ragazzo.

Le condizioni del ferito

Intanto migliorano le condizioni del 28enne rimasto ferito durante la sparatoria e che ora è ricoverato all’ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Proseguono invece, senza sosta, le indagini da parte degli organi inquirenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Una vicenda che ha scosso l’intera comunità di Centola.

“È una vicenda che ha scosso nel profondo la nostra comunità, sempre estranea a certe dinamiche e a determinati fatti di cronaca come questo- ha affermato il Sindaco del comune di Centola Rosario Pirrone – È sicuramente una grande tragedia perché, al di là delle persone coinvolte, c’è preoccupazione nell’intera comunità per quanto accaduto.

Come amministrazione e come Sindaco mi sento di rimanere in attesa degli esiti degli accertamenti giudiziari che sicuramente faranno luce sulla vicenda e nel frattempo mi stringo alla mia comunità. C’è tanta preoccupazione tra i cittadini, ma le forze dell’ordine stanno facendo egregiamente il loro lavoro e siamo in costante contatto. Mi sento di rassicurare tutti. Invito, inoltre, i miei concittadini ad usare il buon senso e ad evitare, attraverso commenti, di aggravare una situazione già molto tesa”, conclude il primo cittadino, Pirrone.