“Sotto L’Arcobaleno”: Sabato 21 Giugno la festa di fine anno per i nidi del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10 si prepara a vivere un appuntamento speciale: “Sotto l’Arcobaleno”, la festa di fine anno educativo 2024/2025 che coinvolgerà i bambini e le famiglie dei servizi per l’infanzia dell’Ambito.

L’appuntamento

L’appuntamento è in programma per sabato 21 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, presso il Palazzetto dello Sport (Centro Sportivo) di San Rufo.

Protagonisti dell’iniziativa saranno i 450 bambini iscritti agli 11 nidi e micronidi attivi nei comuni di Auletta, Atena Lucana, Polla, Sant’Arsenio, Teggiano, Sassano, Sala Consilina, Padula, Montesano sulla Marcellana e Sanza. L’evento si svolgerà alla presenza delle autorità istituzionali e religiose, degli amministratori locali, delle cooperative sociali che gestiscono i servizi e delle famiglie.

Nel corso della mattinata, moderati dal giornalista Elia Rinaldi, si alterneranno sul palco i saluti istituzionali dei sindaci dei Comuni dell’Ambito S10, seguiti dagli interventi del direttore del Consorzio Sociale Antonio Florio e del presidente Michele Di Candia. La parola passerà poi ai rappresentanti delle cooperative sociali impegnate nella gestione quotidiana dei servizi educativi. A portare il punto di vista delle istituzioni regionali saranno i consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino, mentre le conclusioni saranno affidate a Monsignor Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, che rifletterà sul valore educativo e comunitario della cura dei più piccoli.

Al termine degli interventi istituzionali avrà luogo l’atteso momento ludico-musicale “Il Girotondo dei Colori”, con le coreografie dei bambini. Seguirà la consegna dei “Diplomini Arcobaleno” ai piccoli che a settembre inizieranno la scuola materna. A chiudere la giornata, il taglio della torta e il buffet.

Le dichiarazioni

Particolarmente significativa la scelta, quest’anno, di riunire tutti i nidi in un unico grande appuntamento, come evidenzia il Presidente del CDA del Consorzio Sociale Ambito S10, Michele Di Candia: ” L’obiettivo -conferma- è proprio quello di creare un momento di socializzazione, confronto e condivisione, coinvolgendo famiglie, bambini, autorità politiche, civili e militari, ma anche le cooperative che ogni giorno gestiscono con professionalità i servizi. È un’iniziativa che serve anche a far conoscere all’esterno il valore dei servizi per l’infanzia che il Consorzio eroga, e la loro qualità. Abbiamo avviato una sinergia costruttiva con le cooperative, cercando le soluzioni migliori per migliorare costantemente l’offerta educativa e sociale sui territori”.

Il Direttore Antonio Florio ribadisce i numeri e le prospettive che rendono il “sistema nidi” del Consorzio Sociale Ambito S10 un fiore all’occhiello tra i servizi territoriali salernitani: “Quella di sabato sarà una bellissima festa per i piccoli e le loro famiglie. Ad oggi i nostri nidi accolgono circa 450 bambini, e l’obiettivo è quello di arrivare a 600 posti autorizzati, proprio perché già l’anno scorso il numero di bambini in lista d’attesa era tra i 70 e gli 80. C’è una forte richiesta, gli operatori lavorano bene, e cresce sempre più nelle famiglie l’esigenza di avere un punto di riferimento durante la giornata, dove il bambino possa socializzare, giocare e acquisire competenze adeguate alla sua età”.

L’evento “Sotto L’Arcobaleno” è coordinato dalla responsabile dei servizi per l’infanzia del Consorzio Sociale, Carmen Campiglia, che sottolinea: “L’idea nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra servizi educativi, famiglie e comunità, promuovendo una cultura dell’infanzia attenta, partecipata e radicata nel contesto locale. La festa rappresenta così non solo un’occasione di incontro e socializzazione, ma anche un modo per dare visibilità al lavoro quotidiano svolto nei nidi dalle educatrici, mostrando l’importanza di questi servizi per la crescita dei bambini e il benessere delle famiglie”.