Eboli, scuola dell’infanzia “Giacinto Romano”, varchi d’accesso sulle scale esterne: monta la protesta tra i genitori

L’anno scolastico ha preso il via questa mattina per gli alunni che frequentano “I.C. Giacinto Romano” ad Eboli e numerosi disagi si sono presentati per l’utenza della scuola dell’Infanzia. Ingresso secondario e attraverso una scala esterna di servizio e le proteste dei genitori non si sono fatte attendere, anzi.

Oltre ad aver immediatamente informato la segreteria scolastica e gli uffici comunali preposti, i genitori hanno avviato una petizione scritta e “chiedono che siano cambiati ingresso e l’uscita stabiliti in via Apollo XI, 40 come da delibera del Collegio dei Docenti n.7 del 28/06/2024 e delibera del Consiglio d’Istituto n.40 del 02/07/2024 per l’anno accademico 2024/2025, ristabilendo l’ingresso e l’uscita nel cortile principale”.

Le avverse condizioni meteo, i disagi logistici per i bimbi della scuola dell’infanzia e una situazione di pericolo per i piccoli alunni: sarebbero queste le motivazioni alla base della petizione che non appena avviata ha già raggiunto importanti risultati in termini di partecipazione e sottoscrizione.

Le proteste

«Noi genitori riteniamo disagevole, inadeguato, pericoloso e confusionario tale ingresso soprattutto con condizioni meteo avverse». La presa di posizione è chiara, l’imbarazzo istituzionale anche. «Come potevano immaginare gli uffici comunali preposti che questa potesse essere una soluzione adeguata per facilitare l’accesso a scuola per bimbi piccoli. Speriamo si ravvedano immediatamente e cambi la situazione», dice la mamma di una piccola alunna della scuola dell’infanzia.