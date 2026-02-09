Sostegno alla genitorialità nel Vallo di Diano: al via i seminari del Progetto Pollicino 0-6

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10 ha annunciato il potenziamento delle attività rivolte alla prima infanzia con l’avvio di un ciclo di seminari sulla genitorialità. L’iniziativa, promossa nell’ambito del Progetto “Pollicino 0-6” – Azione 4 “Spazio di Con-tatto”, vede la collaborazione della Cooperativa Sociale Iris e della Cooperativa Sociale Bamblù. Il percorso è strutturato per offrire supporto ai genitori dei bambini ospitati nei nidi del Consorzio, fornendo strumenti pratici per affrontare le sfide della crescita.

Obiettivi e contenuti del percorso formativo

L’intervento mira a rafforzare le competenze genitoriali attraverso il confronto diretto con professionisti del settore. Il programma prevede incontri mensili della durata di due ore, focalizzati su temi cruciali per il benessere infantile: lo sviluppo psicomotorio, l’alimentazione, la relazione emotiva e lo sviluppo del linguaggio. Per garantire un supporto costante, le famiglie saranno affiancate durante l’intero percorso da una pedagogista con funzioni di tutor.

Lo sportello di ascolto e i finanziamenti PNRR

Oltre ai seminari, a partire dal mese di marzo sarà attivato lo sportello “Spazio di Con-tatto”. Il servizio sarà operativo il venerdì mattina presso la cooperativa Bamblù a Silla di Sassano e sarà accessibile su appuntamento. Il progetto si inserisce nel quadro dei finanziamenti del PNRR – Next Generation EU, specificamente destinato ad azioni socioeducative per il contrasto della povertà educativa nel Mezzogiorno.

Il ruolo degli esperti e il valore della comunità educante

Durante gli incontri, i genitori interagiranno con figure specializzate quali psicoterapeuti, nutrizionisti, psicomotricisti e logopedisti. L’approccio multidisciplinare punta a favorire l’autonomia del bambino e a prevenire eventuali difficoltà nello sviluppo.

Il presidente del Consorzio Sociale, Michele Di Candia, ha dichiarato: “Sostenere la genitorialità significa investire nel futuro della nostra comunità. Con questi seminari vogliamo essere concretamente vicini alle famiglie, offrendo strumenti utili e occasioni di confronto per accompagnare i genitori nei primi anni di crescita dei loro figli, una fase fondamentale per lo sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo dei bambini”.

Anche il direttore del Consorzio, Antonio Florio, ha rimarcato la validità dell’iniziativa: “Il progetto “Pollicino 0-6” rappresenta un tassello importante della rete dei servizi per la prima infanzia. Attraverso questi incontri mettiamo a disposizione competenze professionali e spazi di ascolto, promuovendo prevenzione, benessere e sostegno alle famiglie in un’ottica di comunità educante”.

Calendario degli incontri nei comuni dell’Ambito S10

I seminari si svolgeranno da mercoledì 11 febbraio fino a giugno presso i nidi dei comuni aderenti. Di seguito i primi appuntamenti in programma:

Atena Lucana: 11 febbraio (Psicoterapeuta), 3 marzo (Nutrizionista).

11 febbraio (Psicoterapeuta), 3 marzo (Nutrizionista). Auletta: 11 febbraio (Psicomotricista), 12 marzo (Psicoterapeuta).

11 febbraio (Psicomotricista), 12 marzo (Psicoterapeuta). Sala Consilina: 18 febbraio (Psicoterapeuta), 11 marzo (Psicomotricista).

18 febbraio (Psicoterapeuta), 11 marzo (Psicomotricista). Montesano sulla Marcellana: 18 febbraio (Psicomotricista), 17 marzo (Nutrizionista).

18 febbraio (Psicomotricista), 17 marzo (Nutrizionista). Sassano: 19 febbraio (Nutrizionista), 18 marzo (Psicoterapeuta).

19 febbraio (Nutrizionista), 18 marzo (Psicoterapeuta). Padula: 25 febbraio (Psicomotricista), 26 marzo (Logopedista).

25 febbraio (Psicomotricista), 26 marzo (Logopedista). Teggiano: 26 febbraio (Psicoterapeuta), 24 marzo (Logopedista).

26 febbraio (Psicoterapeuta), 24 marzo (Logopedista). Sant’Arsenio: 26 febbraio (Nutrizionista), 18 marzo (Psicomotricità).

26 febbraio (Nutrizionista), 18 marzo (Psicomotricità). Polla: 12 febbraio (Nutrizionista), 4 marzo (Psicomotricista).

12 febbraio (Nutrizionista), 4 marzo (Psicomotricista). Sanza: 5 marzo (Psicoterapeuta), 25 marzo (Psicomotricista).

Il programma completo proseguirà fino al mese di giugno coinvolgendo ciclicamente tutte le sedi per assicurare una copertura capillare del territorio e favorire la partecipazione dei nuclei familiari interessati.