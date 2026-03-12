Sicurezza stradale a Roscigno: il Comune ottiene il via libera dalla Provincia per la manutenzione della SP 342

L’Amministrazione comunale di Roscigno ha ottenuto il via libera formale per intervenire direttamente sulla rete stradale provinciale, sopperendo a una situazione di criticità che perdurava da tempo.

L’autorizzazione dai dirigenti di palazzo Sant’Agostino, giunge come riscontro positivo alla richiesta inoltrata dall’Ente comunale lo scorso 10 marzo 2026. Il documento abilita ufficialmente il Comune di Roscigno a operare sulla Strada Provinciale SP 342 Roscigno-Sacco, un’arteria fondamentale per il collegamento con i centri limitrofi.

Interventi di pulizia e ripristino della sede stradale

L’operazione, coordinata dal personale stradale provinciale, si focalizzerà su interventi mirati alla manutenzione ordinaria e alla messa in sicurezza. Nello specifico, i lavori riguarderanno la pulizia delle cunette e della sede stradale, con la contestuale rimozione della vegetazione spontanea e di eventuali materiali di scarto accumulatisi lungo i margini della carreggiata.

Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire il corretto deflusso delle acque piovane e migliorare la visibilità, riducendo drasticamente i rischi per l’incolumità pubblica. L’attività verrà svolta nel pieno rispetto dei dettami previsti dal Codice della Strada, assicurando che ogni intervento sia conforme ai parametri di legge.

Le dichiarazioni del Sindaco Pino Palmieri

Il primo cittadino di Roscigno, Pino Palmieri, ha sottolineato l’urgenza di questa iniziativa, resa necessaria dallo stato di incuria in cui versano diversi tratti della rete provinciale. La decisione di intervenire direttamente riflette la volontà politica di non attendere ulteriormente dinanzi a potenziali pericoli per la cittadinanza.

“A causa delle gravi condizioni di degrado e della mancata manutenzione delle strade provinciali che collegano Roscigno ai comuni limitrofi, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario attivarsi per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a tutti coloro che quotidianamente percorrono queste arterie”, ha dichiarato il Sindaco Palmieri.

L’Amministrazione ha confermato che i lavori avranno inizio proprio dalla Roscigno-Sacco, individuata come priorità assoluta per le sue attuali condizioni di manutenzione. L’obiettivo dichiarato è duplice: migliorare la fluidità della circolazione e mitigare i disagi per lavoratori, residenti e turisti.

Monitoraggio e continuità per la mobilità locale

L’intervento sulla SP 342 rappresenta solo il primo tassello di una strategia più ampia di monitoraggio del territorio. Il Sindaco ha ribadito che l’attenzione resterà alta su tutta la rete viaria di competenza provinciale che insiste sul territorio comunale.

“L’obiettivo è migliorare la viabilità e ridurre i disagi per residenti, lavoratori e visitatori del nostro territorio. L’Amministrazione continuerà a monitorare la situazione e ad operare nell’interesse della sicurezza e della mobilità della nostra comunità”, ha concluso Palmieri.