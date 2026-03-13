Sicurezza, Iannone: “in arrivo oltre 82mln di euro per i Comuni salernitani”, ecco i centri beneficiari

“Il Ministero dell’Interno ha sbloccato investimenti straordinari per circa 1,3 miliardi di euro destinati ai Comuni italiani, con oltre 82,6 milioni di euro assegnati ai Comuni della provincia di Salerno per progetti concreti legati alla sicurezza urbana e alla protezione del territorio”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commentando lo stanziamento delle risorse destinate agli enti locali.

Ecco la mappa dei Comuni

“Dall’Agro Sarnese-Nocerino al Cilento, dalla Valle dell’Irno al Vallo di Diano – prosegue Iannone – non esistono Comuni di serie B. Tutti i territori che hanno presentato progetti per il miglioramento di edifici pubblici, infrastrutture e strade potranno contare su interventi importanti. Si tratta di risorse fondamentali per rafforzare la sicurezza urbana, prevenire i rischi e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Più sicurezza

Ogni cittadino – aggiunge – merita di vivere in una comunità sicura, con infrastrutture adeguate e territori protetti. Per questo siamo al fianco dei sindaci e degli amministratori locali affinché queste risorse possano trasformarsi rapidamente in opere e servizi concreti per le comunità.

Fratelli d’Italia – conclude Iannone – continuerà a lavorare con determinazione per garantire sviluppo, sicurezza e attenzione ai territori anche della provincia di Salerno”.