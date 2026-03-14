Sicurezza e territorio: il Ministero dell’Interno sblocca oltre 82 milioni di euro per la Provincia di Salerno

Il Ministero dell’Interno ha impresso una svolta decisiva per la Provincia di Salerno, sbloccando una imponente tranche di risorse destinate alla sicurezza urbana e alla protezione del territorio. Si tratta di un piano di investimenti che si inserisce in un quadro nazionale di circa 1,3 miliardi di euro, di cui una quota significativa, superiore agli 82,6 milioni di euro, è stata assegnata specificamente ai Comuni del salernitano.

Questi fondi sono vincolati alla realizzazione di progetti concreti che mirano a elevare gli standard di vivibilità e protezione nelle diverse aree della provincia.

Una copertura capillare dai grandi centri ai piccoli borghi

La distribuzione delle risorse tocca l’intera geografia della provincia, coinvolgendo numerosi centri urbani e piccoli comuni. Tra i finanziamenti più rilevanti spiccano i 5 milioni di euro destinati a Salerno e Nocera Inferiore, seguiti dai quasi 5 milioni per Pontecagnano Faiano e dai consistenti stanziamenti per realtà come Cava de’ Tirreni (oltre 4,7 milioni) e Battipaglia. L’elenco dei beneficiari è lungo e variegato, includendo comuni del Cilento, della Valle dell’Irno e del Vallo di Diano, a dimostrazione di una strategia che intende non lasciare indietro nessuna area geografica.

Le dichiarazioni del Senatore Antonio Iannone

Sulla rilevanza di questa manovra finanziaria è intervenuto il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato l’equità della distribuzione dei fondi e l’impegno verso le amministrazioni locali.

“Dall’Agro Sarnese-Nocerino al Cilento, dalla Valle dell’Irno al Vallo di Diano: non esistono comuni di serie B che hanno presentato progetti per edifici e strade. Ogni cittadino merita di vivere in una comunità sicura e protetta”, ha dichiarato il senatore Iannone, ribadendo la centralità del cittadino e della sua incolumità nelle politiche governative.

Supporto agli amministratori per opere e servizi rapidi

L’obiettivo primario, oltre lo stanziamento economico, resta la messa a terra dei progetti in tempi brevi. La sfida si sposta ora sul piano operativo, dove la sinergia tra governo centrale e amministrazioni locali diventerà fondamentale per trasformare i fondi in opere pubbliche e servizi efficienti.

“Siamo al fianco dei Sindaci e degli amministratori locali per garantire che queste risorse si trasformino rapidamente in opere e servizi per i cittadini. Fratelli d’Italia continua a lavorare per un territorio protagonista e sicuro”, ha concluso Iannone, evidenziando la volontà di supportare operativamente gli enti locali affinché i cantieri per la sicurezza e la riqualificazione possano partire tempestivamente.

L’elenco dei beneficiari

Questo l’elenco completo dei comuni beneficiari:

· AGROPOLI 2.500.000 €

· MOIO DELLA CIVITELLA 999.946 €

· ALBANELLA 2.484.386 €

· MONTECORVINO PUGLIANO 2.499.828 €

· ALTAVILLA SILENTINA 2.499.448 €

· MONTECORVINO ROVELLA 2.497.949 €

· ASCEA 2.500.000 €

· NOCERA INFERIORE 5.000.000 €

· ATENA LUCANA 995.000 €

· OGLIASTRO CILENTO 998.500 €

· BELLIZZI 2.500.000 €

· OLIVETO CITRA 999.197 €

· BELLOSGUARDO 995.000 €

· OMIGNANO 1.000.000 €

· CAGGIANO 1.000.000 €

· OTTATI 944.311 €

· CAMPAGNA 2.497.965 €

· PADULA 993.789 €

· CAPACCIO PAESTUM 2.500.000 €

· PELLEZZANO 2.500.000 €

· CASTEL SAN GIORGIO 1.673.941 €

· PERTOSA 823.000 €

· CASTELLABATE 2.500.000 €

· PETINA 1.000.000 €

· CASTELNUOVO CILENTO 997.386 €

· PIAGGINE 1.000.000 €

· CAVA DE’TIRRENI 4.734.853 €

· POLLICA 996.500 €

· CENTOLA 1.000.000 €

· PONTECAGNANO 4.978.160 €

· CICERALE 995.500 €

· ROSCIGNO 999.983 €

· CONTURSI TERME 998.849 €

· SALA CONSILINA 2.490.000 €

· CUCCARO VETERE 999.000 €

· SALENTO 1.000.000 €

· FELITTO 1.000.000 €

· SALERNO 5.000.000 €

· GIFFONI SEI CASALI 1.000.000 €

· SAN CIPRIANO PICENTINO 2.499.500,00 €

· GIFFONI VALLE PIANA 2.500.000 €

· SERRE 999.955 €

· LAURITO 1.000.000 €

· SIANO 2.035.944 €

· LUSTRA 1.000.000 €

· TORRE ORSAIA 1.000.000 €

· MAGLIANO VETERE 999.818 €

· VALLO DELLA LUCANIA 2.499.465 €