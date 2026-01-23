Sicignano degli Alburni: lavori in corso per la strada Bonsignori

I lavori sono attualmente in corso, a darne notizia, ieri, il sindaco di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco

Alessandra Pazzanese
Sicignano degli Alburni, lavori

A causa dei cedimenti del costone che sovrasta la strada Bonsignori di località Galdo di Sicignano degli Alburni furono richiesti gli interventi in somma urgenza per mettere in sicurezza l’area.

I lavori in programma

I lavori sono attualmente in corso con gli interventi del personale specializzato per operare sulle pareti rocciose e non. A darne notizia, ieri, il sindaco di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco.

L’importante arteria alburnina, tornerà, dunque a garantire una viabilità sicura in breve tempo, si è trattato di lavori necessari anche alla luce dell’aumento delle piogge con l’inverno che avrebbe potuto portare nuovi cedimenti con seri rischi per la viabilità.

