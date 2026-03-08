Alburni

Sicignano degli Alburni celebra l’8 marzo: omaggio alla più anziana e alla più giovane della comunità

Un autentico incontro tra generazioni, celebrate l’ultima nata e la donna più longeva del paese

Redazione Infocilento

Un gesto simbolico per unire passato, presente e futuro nel segno delle donne. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la comunità di Sicignano degli Alburni ha voluto celebrare questa ricorrenza con un momento semplice ma ricco di significato, dedicato a due concittadine che rappresentano idealmente due estremi della vita: l’esperienza e la speranza.

L’iniziativa

Nel corso della giornata è stata consegnata dal sindaco Giacomo Orco una pergamena accompagnata da un omaggio floreale alla signora Francesca Iuliano, tra le cittadine più longeve del paese, e alla giovanissima Veronica Guarnaccio, simbolo delle nuove generazioni e di un futuro ancora tutto da costruire.

Un incontro tra generazioni che diventa occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella società e sul valore della loro presenza nelle comunità.

Il momento celebrativo ha voluto essere soprattutto un invito rivolto a tutte le donne del territorio affinché continuino a contribuire con impegno, passione e capacità alla crescita della comunità. Allo stesso tempo è stato ribadito l’impegno collettivo per la tutela dei diritti femminili e per la costruzione di una società sempre più giusta e sicura, dove rispetto e dignità non siano eccezioni ma principi quotidiani.

