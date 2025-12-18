Sessa Cilento celebra il re del bosco con Le Notti del Solengo

Sessa Cilento si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della gastronomia locale e della convivialità. Sabato 20 e domenica 21 dicembre debutta infatti la prima edizione de Le Notti del Solengo, una manifestazione nata per valorizzare i sapori autentici della tradizione cilentana e rendere omaggio al “re del bosco”: il cinghiale.

L’iniziativa è curata dall’associazione Gli Amici del Solengo con il patrocinio del Comune di Sessa Cilento. L’obiettivo degli organizzatori, uniti dalla passione venatoria e dall’amore per il territorio, è creare un nuovo appuntamento fisso per celebrare le eccellenze culinarie locali in un’atmosfera di festa.

Un menù ricco tra tradizione e tipicità

Il cuore dell’evento sarà ovviamente la proposta gastronomica. Sebbene il cinghiale sia il protagonista principale, il menù è stato pensato per accontentare ogni palato. I visitatori potranno scegliere tra diverse portate:

Primi piatti : cavatelli al ragù di cinghiale, cavatelli al pomodoro e la classica pasta e fagioli (disponibile con o senza cotica).

: cavatelli al ragù di cinghiale, cavatelli al pomodoro e la classica pasta e fagioli (disponibile con o senza cotica). Secondi e contorni : spezzatino di cinghiale, salsiccia arrosto, arrosticini e patatine fritte. Non mancheranno i piatti della terra come i broccoli “scopiettati” e il tradizionale abbinamento di foglie e patate.

: spezzatino di cinghiale, salsiccia arrosto, arrosticini e patatine fritte. Non mancheranno i piatti della terra come i broccoli “scopiettati” e il tradizionale abbinamento di foglie e patate. Bevande: il tutto sarà accompagnato da una selezione di vino locale del Cilento.

Musica e intrattenimento dal vivo

Ad arricchire l’esperienza culinaria ci penseranno diversi artisti del territorio, che offriranno una colonna sonora popolare e coinvolgente per tutta la durata della kermesse:

Sabato sera : l’apertura sarà affidata alle narrazioni del Contastorie Domenico Monaco e al ritmo etno-pop dei Rittantico.

: l’apertura sarà affidata alle narrazioni del Contastorie Domenico Monaco e al ritmo etno-pop dei Rittantico. Domenica a pranzo : l’animazione sarà curata da G&G-Karaoke per un momento di svago leggero e collettivo.

: l’animazione sarà curata da G&G-Karaoke per un momento di svago leggero e collettivo. Domenica sera: il gran finale vedrà sul palco Manuel Scarpitta & Folkband.

Informazioni utili e orari

Per garantire il comfort dei partecipanti anche in caso di temperature rigide, l’evento si svolgerà interamente al coperto presso la struttura dell’ex campo sportivo di Sessa Capoluogo.

Il programma prevede l’inizio delle attività sabato 20 dicembre alle ore 19:30. Domenica 21 dicembre la festa raddoppia, con l’apertura degli stand prevista sia per il pranzo che per la cena.