Serre, grande partecipazione per la festa di San Martino: fede e devozione nel segno della solidarietà

Serre in festa, ieri, martedì 11 novembre, per il Santo Patrono, San Martino. I festeggiamenti hanno coinvolto tutta la Comunità, tradizione e devozione si sono fuse, nel comune alburnino, per festeggiare il Santo della carità.

Le celebrazioni

Tanta partecipazione alla messe presieduta dal Vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro, Monsignor Antonio De Luca, accompagnato dal parroco di Serre, Don Elia Guercio e da tanti parroci provenienti da tutto il territorio.

Le celebrazioni religiose hanno coinvolto i cittadini, l’amministrazione comunale di Serre con gli amministratori del territorio invitati ad unirsi alle celebrazioni, le associazioni e i bambini dell’Oratorio Parrocchiale di Serre che, vestiti da soldatini e da angioletti, durante la processione hanno messo in scena la storia di San Martino con l’emozionante incontro con il povero con cui il Santo, ancora soldato, divise il suo mantello per poi convertirsi alla fede, una rappresentazione suggestiva che ha riscosso gli applausi del Vescovo De Luca e del pubblico presente.

Durante la Santa Messa il Vescovo De Luca e Don Elia hanno benedetto, come tradizione vuole, il vino nuovo portato dai produttori, un momento organizzato dal Centro Sociale di Serre presieduto da Maddalena Scorziello. Al termine della processione, che ha attraversato le strade del Comune, i fuochi d’artificio hanno regalato un momento di spettacolo e meraviglia ai presenti.

Ai microfoni di InfoCilento, al termine della celebrazione religiosa, il Vescovo De Luca che ha parlato dell’importanza dell’esempio di San Martino e il sindaco di Serre, Antonio Opramolla che, in occasione della festa patronale, ha rivolto un messaggio alla comunità.