Serramezzana diventa “Comune amico delle api”: la tutela della biodiversità diventa bene comune

Serramezzana si schiera in prima linea per la tutela dell’ambiente e della biodiversità. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Augusto Materazzi, ha ufficialmente deliberato l’adesione alla campagna CooBEEeration, assumendo il prestigioso titolo di “Comune amico delle api”. La decisione segna un cambio di paradigma fondamentale: l’apicoltura non viene più considerata esclusivamente come un’attività economica volta al reddito, ma viene elevata al rango di “Bene Comune Globale”.
Le radici della CooBEEration Campaign
L’iniziativa affonda le sue radici nel 2015, anno in cui è nata la CooBEEration Campaign all’interno del più ampio progetto denominato “Mediterranean CooBEEration: una rete per l’apicoltura, la biodiversità e la sicurezza alimentare”. L’obiettivo del network è quello di creare una rete di territori consapevoli della funzione ecosistemica svolta dagli impollinatori, promuovendo una visione che unisca lo sviluppo sostenibile alla protezione delle risorse naturali.
Api come pilastro della sicurezza alimentare
Per il Comune di Serramezzana, il riconoscimento delle api come bene collettivo deriva dal loro ruolo insostituibile. Esse rappresentano uno strumento indispensabile per la tutela della biodiversità e, di riflesso, per la sicurezza alimentare. Senza l’impollinazione, gran parte delle colture e degli habitat spontanei del Cilento rischierebbero il declino, compromettendo l’equilibrio biologico del territorio.
Gli impegni concreti per il territorio
L’adesione alla campagna non è un atto puramente simbolico, ma comporta una serie di impegni operativi che l’Ente si è impegnato a rispettare:
- Sostegno allo sviluppo delle attività apistiche diffuse, viste come opportunità di reddito e strumenti di inclusione sociale.
- Pianificazione del verde pubblico tramite la piantumazione di specie vegetali nettarifere gradite agli impollinatori.
- Monitoraggio rigoroso dei trattamenti sulle alberate cittadine e una drastica riduzione dell’uso di erbicidi.
- Promozione di eventi e dibattiti pubblici legati ai temi dell’agricoltura sostenibile.
- Attività di sensibilizzazione nelle scuole per educare le nuove generazioni al rispetto degli insetti pronubi.
Una rete in crescita nel comprensorio
Serramezzana non è sola in questo percorso di sostenibilità. La scelta dell’Ente cilentano si inserisce in un trend virtuoso che ha visto recentemente altri comuni del comprensorio aderire alla medesima iniziativa. La crescita del numero di “Comuni amici delle api” testimonia una crescente sensibilità locale verso la protezione dell’ambiente, trasformando il Cilento in un laboratorio a cielo aperto per la salvaguardia della natura.