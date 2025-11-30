Serie D, la Gelbison non la riprende: al “Giordano” passa la Sancataldese

Nella 14′ giornata la Gelbison subisce la terza sconfitta consecutiva, al “Giordano” la spuntano i siciliani della Sancataldese per tre a uno. Rossoblù poco precisi e poco attenti, dopo il gol di Gorzelewsky nei primi minuti della ripresa i ragazzi di Mister Agovino non riescono a recuperare e subiscono anche il terzo gol che chiude il match.
La partita
Parte bene la Gelbison nei primi minuti, formazione rivisitata con il neo acquisto Kosovan già dal primo minuto, Da Silva in difesa e Corriere in porta. Punizione per i rossoblù al secondo minuto, Liurni mette in mezzo ma la palla va fuori alla destra del portiere.
Altra punizione per la Gelbison al 5 ‘ del primo tempo dopo un fallo su Kosovan, proprio lui sul pallone che con un tiro a giro ci prova, ma poco fuori. Dopo poco siciliani in avanti, con Corriere che esce e rischia di subire la rete.
Al 10′ Gelbison ancora avanti che prova a sfondare la difesa con maglia azzurra, ma senza successo. Al 15′ cross sugli sviluppi di un angolo per la Gelbison, uomo a terra ma niente per il direttore di gara.
Al 25′ la Sancataldese si fa vedere in avanti, ma senza impensierire Corriere. Al 35′ azione pericolosa della Sancataldese, colpo di testa ma il pallone finisce alla destra del portiere. Al 37′ rossoblù in avanti, occasione con Kosovan che non riesce ad impattare la palla, tiro fuori.
Al 39′ arriva il vantaggio della Sancataldese, prima con un tiro che colpisce il palo, poi attento Di Mino a mettere in rete. Al 43′ calcio di punizione dal limite per i siciliani, arriva il secondo gol con il tiro di Castro, palla che passa sotto la barriera. Finisce il primo tempo dopo tre di recupero con i siciliani in vantaggio di due gol.
Il secondo tempo
La ripresa inizia con gli ospiti in maglia bianca più volte in avanti. Gelbison che non riesce ad impostare il gioco. Al 6′ st. Gorzelewsky la mette dentro sugli sviluppi di un calcio di punizione, partita riaperta dalla Gelbison.
Ancora rossoblù in avanti con Liurni all ’11’ del secondo tempo, che la mette in mezzo ma troppo lunga, palla in fallo laterale. Conclusione di Semeraro poco dopo ma palla sopra la traversa. Al 25′ la Gelbison ci prova con Liurni ma la difesa avversaria allontana.
Al 37 ‘ ci prova ancora la squadra di casa ma palla tra le mani del portiere. Al 39’ arriva il terzo gol della Sancataldese che chiude la partita.