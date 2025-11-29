Calcio, Gelbison per rialzarsi: derby al “Dirceu”. Scontro diretto Agropoli

Ci avviciniamo ad un altro fine settimana ricco di appuntamenti sportivi per il nostro calcio territoriale. La Gelbison torna al “Valentino Giordano” con le ossa rotte, ma desiderosa di tornare a vincere in casa dove i tre punti mancano addirittura dalla prima giornata contro il Sambiase. Domani, invece, farà visita la Sancataldese per una sfida impossibile da sbagliare.

Un match per “rialzarsi”

I rossoblù, in piena crisi, sono in zona playout e la possibilità di essere risucchiati ulteriormente nei bassi fondi della classifica è forte. È stata un’altra settimana di rivoluzione a Vallo della Lucania. Dal gradito ritirono di un veterano rossoblù come Kosovan, alle partenze di diversi giocatori che hanno mutato nuovamente la rosa di mister Agovino. Ora, però, urge la vittoria sul campo.

Big match Ebolitana-Polisportiva Santa Maria

In Eccellenza il big match di giornata è senza dubbio il derby del “Dirceu” tra Ebolitana e Polisportiva Santa Maria. Un vero testacoda tra la formazione di mister Pirozzi, capolista solitaria, e quella di mister Condemi, ultima in classifica. Oltre alle qualità in campo, occhi puntati anche sullo stato del manto erboso dell’impianto ebolitano che in settimana è stato fortemente allagato a causa delle piogge.

Chi potrebbe approfittare di un eventuale passo falso degli eburini è la Battipagliese, chiamata al successo casalingo contro il Castelpoto. Le zebrette, che vengono da un periodo a dir poco altalenante, necessitano di risultati e compattezza per ritrovare quella fiducia che ora sembra un po’ smarrita.

Attesa per Campagna-Agropoli

Infine, nel campionato di Promozione c’è attesa per lo scontro al vertice tra Campagna e Agropoli. I granata, forti dei 4 punti di vantaggio sui delfini, proveranno ad allungare sugli avversari ma la compagine di mister Turco è pronta a mettere in mostra tutta la sua qualità per accorciare in classifica e accendere ulteriormente la lotta per il primato.

Diretta su InfoCilento

La gara verrà trasmessa in diretta sul canale 79 del digitale terrestre da InfoCilento a partire dalle ore 14.30 di domani, domenica 30 novembre.