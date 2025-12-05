Serie D: la Gelbison ad Acireale per ritrovare la vittoria, intanto continua il restyling della rosa

La gara è in programma domenica 7 dicembre allo stadio "Aci Galatea" di Acireale alle ore 14.30

A cura di Antonio Pagano

La Gelbison reduce dalla terza sconfitta consecutiva contro la Sancataledese, vuole uscire dal momento negativo che sta attraversando già dalla partita di domenica 7 dicembre dove sarà impegnata sul campo dell’Acireale. La gara, con inizio alle 14.30, è valevole per la 15° giornata del campionato di Serie D, girone I. 

Casa Gelbison

Nell’ultimo turno contro i siciliani Mister Agovino aveva lanciato il neo acquisto Kosovan già dal primo minuto, che si è rivelato uno dei migliori della partita, l’allenatore rossoblù dovrebbe riconfermarlo in mezzo al campo. Dall’inizio erano partiti anche il difensore Da Silva e Corriere tra i pali.

Continuano i movimenti invece sul fronte mercato; la società rossoblù ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Franco Gorzelewski al Virtus Francavilla Calcio; la Gelbison ha inoltre raggiunto ieri un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Giulio Leo. Il Club ha ringraziato i due calciatori per la professionalità dimostrata, per l’impegno profuso con la maglia rossoblù e per il loro contributo offerto durante il percorso in rossoblù.

In arrivo Facundo Urquiza, difensore argentino classe 1992 che nel pomeriggio di ieri è stato ufficialmente accolto nella famiglia rossoblù. Un profilo esperto e affidabile, pronto a mettersi subito a disposizione del tecnico Agovino per rinforzare il reparto arretrato. Il nuovo giocatore approda a Vallo della Lucania dalla Luparense, dopo un percorso calcistico sviluppato tra Italia e Argentina.

L’avversaria

Umore opposto per l’Acireale che arriva dalla vittoria in trasferta contro la Nissa per 3 a 1. Nelle due gare precedenti un pareggio contro il Sambiase e una sconfitta contro il Castrum Favara. La formazione di Mister Marco Coppa ha collezionato 16 punti finora, attualmente all’undicesimo posto in classifica, ad un punto sopra la zona play out, e a due misure proprio sopra la Gelbison.

Tra i suoi uomini offensivi più pericolosi c’è sicuramente Samb Falou con 5 reti realizzate. In rosa anche l’ex della partita Mattia Gagliardi che vestito la maglia rossoblù in diverse stagioni, per lui 4 gol quest’anno con l’Acireale.

