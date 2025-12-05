Serie D: la Gelbison ad Acireale per ritrovare la vittoria, intanto continua il restyling della rosa

La Gelbison reduce dalla terza sconfitta consecutiva contro la Sancataledese, vuole uscire dal momento negativo che sta attraversando già dalla partita di domenica 7 dicembre dove sarà impegnata sul campo dell’Acireale. La gara, con inizio alle 14.30, è valevole per la 15° giornata del campionato di Serie D, girone I.

Casa Gelbison

Nell’ultimo turno contro i siciliani Mister Agovino aveva lanciato il neo acquisto Kosovan già dal primo minuto, che si è rivelato uno dei migliori della partita, l’allenatore rossoblù dovrebbe riconfermarlo in mezzo al campo. Dall’inizio erano partiti anche il difensore Da Silva e Corriere tra i pali.

Continuano i movimenti invece sul fronte mercato; la società rossoblù ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Franco Gorzelewski al Virtus Francavilla Calcio; la Gelbison ha inoltre raggiunto ieri un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Giulio Leo. Il Club ha ringraziato i due calciatori per la professionalità dimostrata, per l’impegno profuso con la maglia rossoblù e per il loro contributo offerto durante il percorso in rossoblù.

In arrivo Facundo Urquiza, difensore argentino classe 1992 che nel pomeriggio di ieri è stato ufficialmente accolto nella famiglia rossoblù. Un profilo esperto e affidabile, pronto a mettersi subito a disposizione del tecnico Agovino per rinforzare il reparto arretrato. Il nuovo giocatore approda a Vallo della Lucania dalla Luparense, dopo un percorso calcistico sviluppato tra Italia e Argentina.

L’avversaria

Umore opposto per l’Acireale che arriva dalla vittoria in trasferta contro la Nissa per 3 a 1. Nelle due gare precedenti un pareggio contro il Sambiase e una sconfitta contro il Castrum Favara. La formazione di Mister Marco Coppa ha collezionato 16 punti finora, attualmente all’undicesimo posto in classifica, ad un punto sopra la zona play out, e a due misure proprio sopra la Gelbison.

Tra i suoi uomini offensivi più pericolosi c’è sicuramente Samb Falou con 5 reti realizzate. In rosa anche l’ex della partita Mattia Gagliardi che vestito la maglia rossoblù in diverse stagioni, per lui 4 gol quest’anno con l’Acireale.