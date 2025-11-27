Serie D: colpo Gelbison a centrocampo, ecco Kosovan

Continua il restyling della rosa rossoblù, dopo gli addii di Piccioni, Papaserio, Brusdeilins e Teijo, la Gelbison del Presidente Puglisi piazza un nuovo colpo a centrocampo. La società ha comunicato con grande soddisfazione il ritorno di Tanassi Kosovan, classe 1995. Per il calciatore si tratta di un rientro fortemente voluto, sia dalla società sia dallo stesso atleta, desideroso di riabbracciare una piazza che lo ha sempre accolto con entusiasmo.

Il percorso di Kosovan

Kosovan arriva dal Castrumfavara e porta nuovamente in dote alla Gelbison qualità tecniche, esperienza e personalità. Nella sua precedente avventura in Cilento, il centrocampista ha svolto un ottimo lavoro testimoniano il suo peso specifico nel reparto centrale.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Vicenza, Kosovan vanta oltre 300 presenze nei campionati italiani tra professionismo e interregionali, avendo indossato anche le maglie di club prestigiosi come Picerno, Trapani e Gela. La sua capacità di costruire gioco, l’intelligenza tattica e l’attitudine agli inserimenti offensivi ne fanno un innesto di assoluto valore. Il ritorno di Kosovan rappresenta un segnale forte da parte della società, determinata a rafforzare ulteriormente il centrocampo con un profilo già conosciuto, apprezzato e perfettamente integrato nell’ambiente rossoblù.