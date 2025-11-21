Serie D: la Gelbison a Palermo in cerca del riscatto 

La gara contro l’Athletic Club Palermo è in programma domenica 23 novembre alle ore 14.30

A cura di Antonio Pagano

Dopo la sconfitta casalinga contro il Messina, la Gelbison di Mister Agovino si prepara ad affrontare l’insidiosa gara in trasferta contro l’Athletic Club Palermo, in programma domenica 23 novembre, ore alle 14.30, allo stadio “Velodromo P. Borsellino”. 

Casa Gelbison 

I rossoblù vengono da una striscia di risultati negativa, nelle ultime tre hanno collezionato solo un punto, due sconfitte e un pareggio. La formazione cilentana si trova attualmente a a 14 misure in classifica, un punto sopra la zona play out, e cercherà punti e il riscatto proprio nella partita di Palermo. 

In settimana la società ha annunciato, attraverso un comunicato, di aver definito la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Riccardo Tilli. Ha lasciato, “per sopraggiunti motivi personali”, anche il Direttore Tecnico Enrico Coscia. 

L’avversaria 

Alla sfida valevole per la 13° giornata del campionato di Serie D, girone I, la squadra dell’Athletic Club Palermo arriva con l’umore decisamente opposto carico della vittoria in rimonta  contro la Reggina per 3 a 2.  I siciliani si trovano al quinto posto in classifica, in piena zona play off, con una partita in meno; tra i suoi uomini più pericolosi a cui la Gelbison dovrà fare attenzione c’è Nicholas Micoli che ha realizzato finora 7 reti. 

