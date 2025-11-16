Serie D, Gelbison: al “Giordano” la spunta il Messina

La Gelbison di Mister Agovino esce sconfitta nella gara contro il Messina, al “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento passano i siciliani grazie alla rete di Saverino arrivata agli inizi del secondo tempo.
Rossoblù più incisivi nella prima frazione di gioco, dopo il gol degli ospiti non c’è stata la reazione della formazione casalinga.
La partita
Nella fase iniziale del match Messina più propositivo. Al 7′ possesso Gelbison oggi in maglia bianca, punizione battuta da Semeraro con un palla al centro ma nulla di fatto, palla fuori.
Ancora Gelbison in avanti con Leo che guadagna il primo angolo del match, nella stessa azione prima Viscomi di testa poi la conclusione di Leo poco al lato del portiere.
Al 16 ‘ primo angolo anche per gli ospiti in maglia gialla, palla in mezzo ma allontanata dalla Gelbison. Al 23 ‘ rossoblù in area avversaria , rovesciata di Russo ma palla nelle mani di Sorrentino.
Al 27 ‘ buona azione del Messina, Samba bravo a fare suo il pallone. Semeraro giù in area di rigore al 28’ ma per l’arbitro non c’è niente.
Pochissimo fischi da parte del direttore di gara nella prima frazione di gioco, dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi con il risultato di 0 a 0.
La ripresa
Il secondo tempo inizia con possesso Gelbison, conclusione di Russo alta agli inizi della ripresa. Rete dell’ uno a zero del Messina al 3′ del secondo tempo, la sblocca Saverino. Al 17 ‘ del secondo tempo conclusione di Zugaro della Gelbison, ma palla tra le mani del portiere. Tiro del Messina al 22 ‘ st che finisce poco fuori.
Due minuti dopo conclusione rossoblù di Liurni, respinge Sorrentino. Occasione importante per il pareggio della Gelbison al 33′ st ma la palla finisce fuori.
Punizione rossoblù al 41 ‘ st, Russo la mette in mezzo ma la palla finisce tra le mani del portiere. Dopo sei minuti di recupero finisce uno a zero per i siciliani.