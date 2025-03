Serie D: Il Guidonia supera la Gelbison di misura

Una rete nella prima frazione di Calì regala il successo al Guidonia contro la Gelbison che perde così un match importantissimo per mantenere la vetta della classifica.

La partita

La prima frazione si apre con il tentativo dalla distanza di Pitarresi che termina di poco a lato; reagisce il Guidonia al 6’ con un colpo di testa di Calì bloccato facilmente da Colella. Al 23’ arriva una grossa occasione per il Guidonia: disimpegno sbagliato della Gelbison, Calì però non riesce a sfruttare il regalo offerto dalla retroguardia dei Cilentani.

La Gelbison al 25’ si fa rivedere in avanti con un colpo di testa di Prado che termina alto sulla traversa.

Al 41’ arriva il vantaggio del Guidonia: grande percussione di Sfanó che serve Calì a tu per tu con Colella, l’attaccante resta lucido e deposita la rete dell’1-0.

Termina così la prima frazione con il risultato di 1-0.

Nella ripresa la Gelbison prova subito a rendersi pericolosa con un’azione Dambros – Prado non finalizzata da quest’ultimo; pochi minuti dopo, al 54’, Salzano impegna Mastrangelo direttamente da calcio piazzato.

Al 64’ il Guidonia va vicino al raddoppio con un tiro da fuori area di Spinosa che termina di poco a lato. Al 68’ arriva l’episodio che mette la gara ancora più in salita per la Gelbison: Croce prova la sforbiciata colpendo sul volto Parisi, l’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso per l’attaccante cilentano.

Nei minuti finali il Guidonia mantiene il possesso senza rischiare nulla a difesa del goal di vantaggio, anzi al 93’ El Bakhtaoui potrebbe chiudere definitivamente l’incontro, ma si fa ipnotizzare da Colella che mantiene il risultato sull’1-0.

Termina così l’incontro con il risultato di 1-0 per il Guidonia che si rilancia prepotentemente nella lotta alla promozione diretta in Serie C.