Serie D: cambia la classifica nel Girone della Gelbison, cinque punti di penalizzazione per la Nuova Igea Virtus

Cambia la classifica del Girone I della Serie D, raggruppamento in cui milita la Gelbison, a causa della penalizzazione di cinque punti alla Nuova Igea Virtus in merito al “caso De Falco”; al centro della vicenda il calciatore Christian De Falco, per non aver scontato le giornate di squalifica dal campionato Primavera.
Le sanzioni
Il Tribunale Federale ha inflitto al club un’ammenda di 500 mila euro, e cinque mesi di inibizione al presidente Massimo Italiano e al Segretario Rosario Sorrenti, oltre che ulteriori 5 giornate di squalifica allo stesso Christian De Falco.
Una leggerezza costata carissimo al club siciliano, prima della penalizzazione ad un solo punto dalla testa della classifica del girone I, e ora scivolato a -6, dopo una stagione di altissimo livello.
La nuova classifica
La nuova classifica avvicina la Gelbison alla zona play off distante ora cinque punti. In testa rimane l’Athletic Club Palermo con i suoi 51 punti, segue il Savoia con 50, Reggina e Nissa a 47 e Nuova Igea Virtus a 45. Gelbison appaiata al sesto posto a 40 punti.