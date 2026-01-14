Serie C, Salernitana: tra trattative sfumate e nuove idee, le ultime del mercato granata

Il DS Fagiano è al lavoro per rinforzare la rosa granata, l’obiettivo principale è l’attaccante da regalare a Mister Raffaele per cercare di sopperire al mal di gol, ma si sta lavorando anche su altri ruoli. Sfumato Luigi Cuppone dell’Audace Cerignola, che nella giornata di ieri ha firmato con la Virtus Entella, sono diversi i profili che intessano al Club salernitano.

Gli obiettivi

L’idea nuova è quella dell’attaccante Luigi Canotto, in uscita dal Trapani, con un passato anche nell’Agropoli. Sul tavolo un contratto di due anni con opzione in base al raggiungimento di determinati obiettivi, la società siciliana avrebbe già dato il suo ok, si attendono nuovi sviluppi nelle prossime ore. Continua, poi, il forte pressing dei granata per arrivare al bomber del Casarano Cosimo Chiricò.

Altro nome su cui sta lavorando la Salernitana è quello del centrocampista Lorenzo Meazzi del Pescara; obiettivo non facile perchè da un lato gli abruzzesi devono prima trovare un sostituto, dall’altro il centrocampista sta riflettendo sull’idea di scendere di categoria.