Calcio

Serie C: la Salernitana si prepara al big match con il Crotone, anche tre cilentani nella squadra calabrese

Nella squadra allenata da Mister Longo c'è il giovane Angelo Veltri. Nello staff tecnico invece Giuseppina Sansone e Massimiliano Mainenti

Antonio Pagano

Archiviata la vittoria contro il Latina, la Salernitana si prepara alla gara esterna contro il Crotone, in programma domenica 15 marzo alle 12:30 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone. La squadra si è ritrovata ieri pomeriggio presso il Centro Sportivo “Mary Rosy” dopo un giorno di riposo concesso da Mister Cosmi.

Le ultime dal campo

Nell’allenamento di ieri il gruppo ha aperto la seduta con una fase di attivazione atletica seguita da esercitazioni tecniche e partite a metà campo. Buone notizie dall’infermeria Luca Boncori e Giuseppe Carriero si sono allenati regolarmente con i compagni.

Differenziato invece per Federico Brancolini e Roberto Inglese. Terapie invece per Matteo Arena che nella sfida con la Casertana aveva rimediato un risentimento muscolare. Prevista per oggi una doppia seduta di allenamento.

Anche tre cilentani nel Crotone

C’è anche un pò di Cilento nella squadra allenata da mister Emilio Longo, dallo scorso gennaio è arrivato a Crotone in prestito dal Picerno il giovane Angelo Veltri, dopo le esperienze a Benevento, Recanatese e infine Picerno. Classe 2004, nato a Vallo della Lucania e originario di Campora, è cresciuto nel settore giovanile della Gelbison e con qualche esperienza nella Cilento Academy.

Ma non solo, nello staff tecnico dei calabresi ci sono anche Giuseppina Sansone, e Massimiliano Mainenti di Vallo della Lucania, che si occupano rispettivamente di nutrizione, preparazione nutrizionale e performance.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Direttore orchestra

Salerno, al Teatro Pasolini il violinista Alessandro Quarta apre la stagione AFI Falaut con “I 5 Elementi”

Alessandro Quarta, Giuseppe Magagnino e l’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo protagonisti di un evento di grande forza simbolica e musicale

Cilentana

Viabilità Cilentana, Confesercenti: “condizioni inaccettabili che danneggiano sicurezza, turismo ed economia locale”

La presenza di cantieri aperti da mesi, senza una programmazione chiara e senza un cronoprogramma pubblico, sta generando:- rallentamenti continui e imprevedibili;- code chilometriche anche in periodi di bassa stagione

Violenza donna

Polla, maltrattamenti alla compagna: braccialetto elettronico per un 38enne

La donna ha riferito di aver subito nel tempo comportamenti violenti e vessatori da parte del 38enne, facendo così scattare la procedura prevista dal cosiddetto “codice rosso"

Polizia

Allacci abusivi alla rete elettrica ed idrica: denunciate due persone nel salernitano

Una donna di 66 anni è stata deferita per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, attraverso il quale veniva alimentata gran parte dell’impianto elettrico di un locale notturno ubicato nel territorio di Sarno

Anas

Trasporto eccezionale sulla A2 del Mediterraneo: limitazioni al traffico

Il convoglio trasporterà un rotore con dimensioni pari a 29,57 metri di lunghezza, 3,30 metri di larghezza e peso complessivo di circa 164 tonnellate

Vallo della Lucania

Vallo della Lucania: al via il progetto “CI SEI – Giovani e Imprese”

L’obiettivo è quello di sostenere e incentivare la nascita di nuove attività economiche e sociali sul territorio, offrendo percorsi di formazione, mentoring, networking e accompagnamento alla creazione d’impresa

Auletta scuola

Auletta, adeguamento sismico della scuola primaria: risolto il contratto da 3,5 milioni di euro

Il provvedimento è stato adottato per grave inadempimento dell’impresa appaltatrice

Stop diesel e benzina

Il caro carburante colpisce anche i ladri: dopo colpo in autostrada i banditi restano a piedi

Notte movimentata nel salernitano. Una banda di tre uomini semina il panico, ma resta senza benzina e fugge a piedi a Salerno

impianto biometano

Impianto di biometano a Capaccio Paestum, Legambiente presenta osservazioni

Dalla documentazione progettuale emerge che l’impianto prevederebbe il trattamento di circa 77.900 tonnellate annue di biomasse, con una produzione stimata di circa 10 milioni di metri cubi annui di biogas

Covid 19

Sei anni fa l’inizio dell’incubo Covid-19: circa 130 vite le spezzate nel Vallo di Diano

Nel Vallo di Diano la pandemia ha lasciato una ferita profonda: circa 130 persone hanno perso la vita. Non sono numeri, ma volti conosciuti, nonni che raccontavano storie, genitori che lavoravano ogni giorno per i propri figli

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” dell’11 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Tribunale di Salerno

Circonvenzione d’incapace nel Cilento: la Corte d’Appello conferma le condanne

La Corte d'Appello di Salerno conferma tre anni di reclusione per una coppia di Pisciotta. Circonvenzione d'incapace e finto legame sentimentale nel Cilento