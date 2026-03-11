Serie C: la Salernitana si prepara al big match con il Crotone, anche tre cilentani nella squadra calabrese

Archiviata la vittoria contro il Latina, la Salernitana si prepara alla gara esterna contro il Crotone, in programma domenica 15 marzo alle 12:30 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone. La squadra si è ritrovata ieri pomeriggio presso il Centro Sportivo “Mary Rosy” dopo un giorno di riposo concesso da Mister Cosmi.

Le ultime dal campo

Nell’allenamento di ieri il gruppo ha aperto la seduta con una fase di attivazione atletica seguita da esercitazioni tecniche e partite a metà campo. Buone notizie dall’infermeria Luca Boncori e Giuseppe Carriero si sono allenati regolarmente con i compagni.

Differenziato invece per Federico Brancolini e Roberto Inglese. Terapie invece per Matteo Arena che nella sfida con la Casertana aveva rimediato un risentimento muscolare. Prevista per oggi una doppia seduta di allenamento.

Anche tre cilentani nel Crotone

C’è anche un pò di Cilento nella squadra allenata da mister Emilio Longo, dallo scorso gennaio è arrivato a Crotone in prestito dal Picerno il giovane Angelo Veltri, dopo le esperienze a Benevento, Recanatese e infine Picerno. Classe 2004, nato a Vallo della Lucania e originario di Campora, è cresciuto nel settore giovanile della Gelbison e con qualche esperienza nella Cilento Academy.

Ma non solo, nello staff tecnico dei calabresi ci sono anche Giuseppina Sansone, e Massimiliano Mainenti di Vallo della Lucania, che si occupano rispettivamente di nutrizione, preparazione nutrizionale e performance.