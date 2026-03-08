Serie C - Serie D

La Salernitana torna alla vittoria: prestazione di carattere degli uomini di Cosmi in 9 contro 11

Importante Vittoria per la formazione granata, contro il Latina finisce 2 a 1

Carmine Infante

La Salernitana piega il Latina all’Arechi e prova a mettere la testa fuori da una crisi, che sembrava irreversibile.

Vulcanica, come il suo allenatore, la formazione scesa in campo questo pomeriggio.

I cavallucci, infatti, rimangono addirittura in nove contro undici per le espulsioni di Capomaggio e Golemic. Due “colpi di testa” che avrebbero potuto compromettere il risultato.

Invece, la Salernitana si è ricompattata nel momento più difficile portando a casa tre punti contro un Latina onestamente troppo scialbo per concretizzare la rimonta.

Decisive le reti di Cabianca e Lescano, inutile il due a uno di Sylla per pontini.

Scelte tecniche

Piccola emergenza nel reparto difensivo per mister Cosmi, che deve fare a meno di Villa e Arena, rimpiazzati rispettivamente da Cabianca e Golemic. Per quanto riguarda l’attacco tornata tra i titolari Ferraris. Questo, dunque, l’undici che riempie le caselle del 4-3-2-1 dei padroni di casa: Donnarumma tra i pali; difesa con Cabianca, Golemic, Matino e Anastasio; De Boer, Capomaggio e Gybuaa in mediana; in avanti Achik e Ferraris a supporto dell’unica punta Lescano.

Primo tempo

Parte un po’ meglio il Latina grazie alla frizzantezza di Porro sulla destra. A passare, però, al quarto d’ora è la Salernitana con Cabianca sugli sviluppi di calcio d’angolo. Pregevole la marcatura del terzino grana, bravo a stoppare e a concludere in caduta. Paga subito il ritorno tra i titolari di Cabianca. Svolta al 22’ minuto per la sacrosanta espulsione di Galo Capomaggio, reo di una scivolta killer al volto del portiere del Latina Mastrantonio. Cambia immediatamente Cosmi: dentro Quirini per Ferraris. Si rivela utile la mossa dell’allenatore umbro, visto che la Salernitana soffre poco bel quarto d’ora seguente, fatta eccezione per un quasi pasticcio di Donnarumma alla mezz’ora
L’occasione per gli ospiti arriva all’ultimo respiro per Parigi con una girata, che chiama Donnarumma alla parata plastica per tenere il vantaggio granata.

La ripresa

Ritmi lenti a inizio ripresa. Spezza la monotonia Lescano, che alla prima occasione buona, scatta sulla linea del fuorigioco e mette alle spalle di Mastrantonio. La marcatura, inizialmente annullata per offside, viene convalidata all’FVS: 2 a 0.
All’ora di gioco la Salernitana resta clamorosamente in nove contro undici per l’espulsione di Golemic. Durissima l’entrata del centrale con il piede a martello sulla caviglia di un avversario. Secondo colpo di testa dei calciatori granata. Corre ai ripari Cosmi inserendo Berra per Achik. Nei dieci minuti successivi si sente poco la differenza numerica.
All’ottantunesimo, però, la formazione laziale accorcia le distanze con Sylla. La conclusione è sporca e mezza ciccata, ma si insacca all’angolino. Nel finale il Latina si riversa cercando il forcing, ma senza alterare il risultato: prima vittoria per Serse Cosmi a Salerno.

