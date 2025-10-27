Seconda Categoria: il Palinuro cambia. Ecco il nuovo allenatore

È durato solo qualche settimana il periodo sabbatico di Giuseppe Campaiola. Il giovane allenatore cilentano, dopo aver lasciato l’Akropolis, formazione militante nel campionato di Prima Categoria, si accasa a Palinuro, compagine che sta provando a ripartire dopo anni di buio.

Cambio in panchina per risalire

La formazione costiera, dopo la buona stagione disputata lo scorso anno che ha portato alla promozione, ha avuto un avvio horror nel campionato di Seconda Categoria: due gare e zero punti, con sei gol subiti e nessuno fatto.

Così la dirigenza ha scelto di cambiare. Via mister Giacomo Polito che aveva portato il Palinuro al salto di categoria, arriva Campaiola.

Il tecnico ripartirà da una gara che si preannuncia ostica: nel weekend c’è il Real Postiglione che guida il torneo con sette punti insieme a Caprioli, Cannalonga, Pollese.