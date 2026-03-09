Scuole e crisi climatica: dal Cilento alla Sicilia un appello per la climatizzazione degli istituti

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha rivolto un appello istituzionale urgente al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La richiesta è netta: avviare immediatamente un monitoraggio strutturato e preventivo dei sistemi di climatizzazione e ventilazione negli edifici scolastici italiani.

L’iniziativa mira ad anticipare gli effetti di una stagione climatica che, secondo le proiezioni scientifiche, potrebbe colpire con intensità eccezionale già dalla tarda primavera, mettendo a rischio il regolare svolgimento delle lezioni.

Il Mezzogiorno come hotspot del cambiamento climatico

Particolare attenzione viene richiesta per gli istituti situati nelle regioni del Mezzogiorno, dalla Campania alla Sicilia, includendo aree come il Cilento. In questi territori, negli ultimi anni, si è già assistito a rinvii dell’inizio dell’anno scolastico a causa di ondate di calore persistenti e flussi turistici intensi. Il contesto non è isolato: il bacino del Mar Mediterraneo è oggi considerato uno dei principali hotspot globali del cambiamento climatico, con un riscaldamento che procede circa il 20% più velocemente rispetto alla media globale. Questa dinamica trasforma i repentini passaggi dalle temperature invernali ai picchi di calore precoce in una nuova, preoccupante normalità.

Salute e sicurezza: il quadro normativo del microclima scolastico

Le dinamiche climatiche attuali incidono direttamente sulla qualità della vita scolastica e sulla salute di studenti e personale. Molte infrastrutture edilizie, specialmente al Sud, non sono state progettate per fronteggiare temperature elevate e prolungate. Sebbene il D.Lgs. 81/2008 non stabilisca soglie termiche numeriche precise, impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi, inclusi quelli legati al microclima.

Secondo il CNDDU, la gestione del rischio climatico rientra pienamente nel perimetro della tutela della salute. L’esposizione prolungata al caldo eccessivo negli ambienti chiusi può causare disidratazione, stress termico e una sensibile riduzione delle capacità cognitive, compromettendo il diritto allo studio e la dignità dell’esperienza educativa.

La prevenzione come scelta economica e strategica

Oltre alla tutela dei diritti fondamentali, l’analisi del Coordinamento evidenzia una cruciale dimensione economica. Gli investimenti preventivi nella manutenzione e nell’adeguamento degli impianti rappresentano una politica di resilienza lungimirante. La gestione emergenziale — che spesso sfocia nella sospensione delle attività didattiche o in interventi straordinari dell’ultimo minuto — comporta costi indiretti significativamente più elevati rispetto a un piano programmato di efficientamento energetico. La prevenzione, dunque, si configura come una decisione economicamente razionale per la pubblica amministrazione.

Verso un programma nazionale di adattamento climatico

La proposta finale del CNDDU al Ministero dell’Istruzione prevede la promozione di un programma nazionale di verifica preventiva delle condizioni microclimatiche, con priorità per le aree urbane più esposte. Tale piano dovrebbe essere sostenuto da un fondo dedicato all’adattamento climatico delle scuole, integrando le risorse della transizione energetica e i programmi europei per la resilienza.

Come sottolineato dal prof. Romano Pesavento, Presidente Nazionale CNDDU: