Attualità

Scuola: oltre 20 milioni di euro in Campania per orientamento e lotta alla dispersione. Fondi anche nel salernitano

Oltre 20 milioni di euro per 400 scuole in Campania: finanziamenti per tutor, orientamento e lotta alla dispersione scolastica. Tutti i dati da Napoli a Salerno.

Redazione Infocilento
Doposcuola

La Campania si appresta a vivere una trasformazione strutturale del proprio sistema educativo grazie a un massiccio stanziamento di risorse destinato a ridurre la dispersione scolastica e a creare un ponte concreto tra i banchi e il mercato occupazionale. L’intervento mobilita complessivamente oltre 20 milioni di euro, coinvolgendo circa 400 istituti tra licei, tecnici, professionali e scuole omnicomprensive della regione.

Continua dopo la pubblicità

L’operazione si inserisce nella visione strategica promossa dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, volta a rafforzare l’orientamento post-diploma. Il fulcro del provvedimento risiede nel potenziamento delle figure dei docenti tutor e orientatori, professionisti incaricati di accompagnare gli studenti delle ultime tre classi delle superiori nella complessa scelta tra università, Its Academy e formazione terziaria.

Continua dopo la pubblicità

La geografia dei finanziamenti: Napoli e Salerno capofila

La distribuzione dei fondi riflette un investimento capillare che tocca tutte le province campane. Napoli guida la graduatoria regionale per volume di risorse e numero di istituti beneficiari: circa 150 scuole coinvolte per uno stanziamento che sfiora i 9 milioni di euro. Tra i contributi più rilevanti nell’area metropolitana spiccano l’Istituto De’ Medici di Ottaviano (150.000 euro) e l’Adriano Tilgher di Napoli (112.500 euro).

Subito dopo si posiziona la provincia di Salerno, dove il finanziamento supera i 5,6 milioni di euro distribuiti su oltre 120 istituzioni scolastiche. Seguono Caserta, con 3,5 milioni per circa settanta scuole, e il blocco composto da Avellino e Benevento, che partecipano con circa settanta istituti complessivi e risorse per 2,9 milioni di euro.

Il piano d’azione nel Salernitano: dai centri urbani alle aree interne

Nel territorio salernitano l’intervento assume una dimensione particolarmente significativa, toccando i principali snodi educativi dal capoluogo alle zone periferiche. A Salerno città, figurano tra i beneficiari istituti storici come il Severi (97.500 euro), l’Alfano I (90.000 euro), il Da Procida (88.184 euro) e il Galilei-Di Palo (82.500 euro). Contributi importanti sono stati assegnati anche al Tasso, al De Sanctis, al Focaccia e al Genovesi-Da Vinci.

La capillarità dell’investimento si estende con vigore in tutta la provincia. Nell’Agro nocerino sarnese emergono il Pacinotti di Scafati (105.000 euro), il Galizia e il Cuomo-Milone di Nocera Inferiore. Nella Piana del Sele, i fondi raggiungono il Besta-Gloriosi di Battipaglia e il Mattei-Fortunato di Eboli, mentre nel Cilento e nel Vallo di Diano sono interessati centri come il Piranesi di Capaccio, il Parmenide di Vallo della Lucania e il Cicerone di Sala Consilina.

Il successo del modello 4+2 e le nuove filiere professionali

Oltre ai finanziamenti per l’orientamento, i dati evidenziano il consolidamento di nuove forme di didattica. Nel Salernitano si registra un vero e proprio boom per il modello quadriennale 4+2, che vede salire a 498 il numero di studenti iscritti, contro i 322 dell’anno precedente, segnando un incremento del 56%.

Questa formula sta trovando terreno fertile soprattutto negli istituti tecnici e professionali, legandosi a doppio filo con le eccellenze del territorio. Le filiere trainanti sono quelle delle tecnologie digitali, della meccanica, dell’elettronica e dell’agroalimentare. L’obiettivo finale resta garantire ai giovani prospettive occupazionali solide nei settori economici più dinamici, trasformando la scuola in un reale incubatore di futuro.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Polizia

Polizia di Stato esegue rimpatrio di marocchino pluripregiudicato

L'uomo era già agli arresti per reati legati allo spaccio di stupefacenti

Bufale

Brucellosi bufalina: in Campania risultati in forte miglioramento

Trend positivo: diminuiscono i focolai, in calo anche gli abbattimenti di capi bufalini. Ecco il report della Regione Campania

Stazione Salerno Irno

Salerno Irno, conclusi i lavori di riqualificazione: stazione più accessibile e moderna

Terminati i lavori di RFI alla stazione di Salerno Irno. Con un investimento di 840mila euro, lo scalo diventa accessibile e sicuro per tutti i viaggiatori

Blu Star

Agropoli, inaugurati i nuovi spazi di Blu Star: qualità e cortesia da oltre 24 anni

Il negozio, che si trova in via Pio X, si presenta oggi con ambienti più ampi e rinnovati

Violenza donne

Violenza di genere e sensibilizzazione: a Castellabate si riflette sul caso di Michelle Causo

A Castellabate la presentazione del libro di Virginia Ciaravolo sulla tragica storia di Michelle Causo. Un evento di sensibilizzazione per studenti e istituzioni.

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 9 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Monte Panoromo

Gli Alburni centro della prevenzione: un campo scuola sul diabete a 1700 metri di altezza

Ottati e Corleto Monforte ospitano il Campo Scuola Diabete dell'Asl Salerno. Un progetto tra medicina, attività fisica sul Monte Panormo e sensibilizzazione

Fognatura

Teggiano, scontro sulla rete fognaria. Comune nel mirino dell’UE accusa Consac. La replica: «Criticità precedenti al nostro subentro»

Il Comune di Teggiano avvia l'azione legale contro Consac S.p.A. per le criticità della rete fognaria e i ritardi negli allacci. Tutti i dettagli della vicenda

Piazza Santini Capaccio

Verso il futuro: si insedia il nuovo Forum dei Giovani di Capaccio Paestum

Il 10 marzo 2026 si insedia il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum. Presentazione del programma e del portale Capaccioperigiovani.it alla Sala Erica

Gaetano Paolino

Capaccio Paestum, Paolino si esalta: 32 cantieri attivi e grandi opere pronte al taglio del nastro

Paolino fa il report dei lavori pubblici a Capaccio Paestum: ecco lo stato di avanzamento di 32 cantieri, dalle scuole alla rigenerazione urbana dei Borghi

Infermiere

Infermieri negli uffici e corsie vuote negli ospedali salernitani: la denuncia del Nursind

Il Nursind Salerno denuncia l'impiego di centinaia di infermieri e OSS in uffici amministrativi mentre gli ospedali restano senza personale. Esposto alla Procura

Lavori asfalto

Roccadaspide, via libera al piano strade: investimenti per 695mila euro nella manutenzione straordinaria

Il Comune di Roccadaspide approva il progetto di fattibilità per la manutenzione straordinaria delle strade comunali 2026. Interventi previsti in numerose località per 695.000 euro