Scuola: oltre 20 milioni di euro in Campania per orientamento e lotta alla dispersione. Fondi anche nel salernitano

La Campania si appresta a vivere una trasformazione strutturale del proprio sistema educativo grazie a un massiccio stanziamento di risorse destinato a ridurre la dispersione scolastica e a creare un ponte concreto tra i banchi e il mercato occupazionale. L’intervento mobilita complessivamente oltre 20 milioni di euro, coinvolgendo circa 400 istituti tra licei, tecnici, professionali e scuole omnicomprensive della regione.

L’operazione si inserisce nella visione strategica promossa dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, volta a rafforzare l’orientamento post-diploma. Il fulcro del provvedimento risiede nel potenziamento delle figure dei docenti tutor e orientatori, professionisti incaricati di accompagnare gli studenti delle ultime tre classi delle superiori nella complessa scelta tra università, Its Academy e formazione terziaria.

La geografia dei finanziamenti: Napoli e Salerno capofila

La distribuzione dei fondi riflette un investimento capillare che tocca tutte le province campane. Napoli guida la graduatoria regionale per volume di risorse e numero di istituti beneficiari: circa 150 scuole coinvolte per uno stanziamento che sfiora i 9 milioni di euro. Tra i contributi più rilevanti nell’area metropolitana spiccano l’Istituto De’ Medici di Ottaviano (150.000 euro) e l’Adriano Tilgher di Napoli (112.500 euro).

Subito dopo si posiziona la provincia di Salerno, dove il finanziamento supera i 5,6 milioni di euro distribuiti su oltre 120 istituzioni scolastiche. Seguono Caserta, con 3,5 milioni per circa settanta scuole, e il blocco composto da Avellino e Benevento, che partecipano con circa settanta istituti complessivi e risorse per 2,9 milioni di euro.

Il piano d’azione nel Salernitano: dai centri urbani alle aree interne

Nel territorio salernitano l’intervento assume una dimensione particolarmente significativa, toccando i principali snodi educativi dal capoluogo alle zone periferiche. A Salerno città, figurano tra i beneficiari istituti storici come il Severi (97.500 euro), l’Alfano I (90.000 euro), il Da Procida (88.184 euro) e il Galilei-Di Palo (82.500 euro). Contributi importanti sono stati assegnati anche al Tasso, al De Sanctis, al Focaccia e al Genovesi-Da Vinci.

La capillarità dell’investimento si estende con vigore in tutta la provincia. Nell’Agro nocerino sarnese emergono il Pacinotti di Scafati (105.000 euro), il Galizia e il Cuomo-Milone di Nocera Inferiore. Nella Piana del Sele, i fondi raggiungono il Besta-Gloriosi di Battipaglia e il Mattei-Fortunato di Eboli, mentre nel Cilento e nel Vallo di Diano sono interessati centri come il Piranesi di Capaccio, il Parmenide di Vallo della Lucania e il Cicerone di Sala Consilina.

Il successo del modello 4+2 e le nuove filiere professionali

Oltre ai finanziamenti per l’orientamento, i dati evidenziano il consolidamento di nuove forme di didattica. Nel Salernitano si registra un vero e proprio boom per il modello quadriennale 4+2, che vede salire a 498 il numero di studenti iscritti, contro i 322 dell’anno precedente, segnando un incremento del 56%.

Questa formula sta trovando terreno fertile soprattutto negli istituti tecnici e professionali, legandosi a doppio filo con le eccellenze del territorio. Le filiere trainanti sono quelle delle tecnologie digitali, della meccanica, dell’elettronica e dell’agroalimentare. L’obiettivo finale resta garantire ai giovani prospettive occupazionali solide nei settori economici più dinamici, trasformando la scuola in un reale incubatore di futuro.