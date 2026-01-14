Scuola di Corticelle, l’Asl smentisce l’esposto: nessun pericolo amianto

Un esposto anonimo ha recentemente sollevato pesanti dubbi sulla sicurezza della scuola di Corticelle, frazione di Lustra, ipotizzando la presenza di amianto e carenze nelle condizioni igienico-sanitarie della struttura. La segnalazione, giunta a pochi mesi dalla tornata elettorale, ha fatto scattare i controlli immediati da parte delle autorità competenti.

L’esito dei controlli dell’Asl

In settimana, il personale dell’Asl ha effettuato un’ispezione approfondita all’interno dell’istituto per verificare la fondatezza delle accuse. I risultati del verbale hanno smentito categoricamente ogni allarme: non è stata riscontrata alcuna criticità strutturale, né tracce di amianto o problemi di natura igienica.

Al contrario, gli ispettori avrebbero espresso apprezzamento per l’ordine e la pulizia dei locali. Le uniche indicazioni fornite riguardano interventi di natura del tutto marginale, come la sostituzione di un mobile in legno e l’adeguamento di una presa d’aria per la mensa, operazioni già inserite nella programmazione ordinaria dell’ente.

La dura replica del sindaco Luigi Guerra

Il sindaco di Lustra ha commentato con fermezza la vicenda, definendo l’esposto come un atto “strumentale e gravissimo”. Secondo Guerra, l’utilizzo della scuola come terreno di scontro politico rappresenta un limite che non dovrebbe mai essere valicato, specialmente quando coinvolge la serenità delle famiglie e dei bambini.

“Non accetto che i bambini vengano usati come arma politica”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando il legame affettivo e personale che lo lega a quell’istituto, frequentato prima come alunno e oggi come genitore. Guerra ha poi voluto ringraziare pubblicamente il personale ATA, le maestre e gli addetti alla mensa per il lavoro quotidiano svolto nel mantenere l’ambiente scolastico accogliente e sicuro.

Difesa della comunità e delle istituzioni

La nota del sindaco si conclude con un richiamo alla responsabilità: colpire i servizi essenziali per mero calcolo elettorale viene descritto come un gesto irresponsabile che danneggia l’intera comunità. L’amministrazione ha ribadito la volontà di continuare a proteggere l’istituzione scolastica, garantendo che la scuola di Corticelle rimanga un luogo sicuro e protetto per il futuro delle nuove generazioni.