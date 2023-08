Scuola: assegnate le reggenze. Ecco chi arriva in Cilento e Diano

Nel corso della giornata di ieri è stato reso pubblico l’elenco delle 124 sedi in reggenza per l’anno scolastico in corso nella regione Campania. L’Ufficio Scolastico regionale ha gestito un totale di 280 domande per le reggenze, con alcune sedi che hanno ricevuto più di una candidatura. Curiosamente, dieci sedi non hanno ricevuto alcuna domanda, costringendo il direttore Ettore Acerra a procedere con l’assegnazione d’ufficio per queste posizioni rimaste scoperte.

Distribuzione delle reggenze per provincia

Nella distribuzione delle reggenze per provincia, si è evidenziata una realtà variegata. La provincia di Avellino ospiterà una reggenza, mentre la provincia di Benevento ne ospiterà due. Tuttavia, è la provincia di Salerno a registrare il maggior numero di reggenze, ben sette. Un approccio particolare è stato adottato per le reggenze sull’Isola di Ischia, dove dirigenti titolari sull’isola sono stati incaricati di queste posizioni, rispettando così l’importante principio della territorialità.

Cosa accade nel salernitano

Nel salernitano, sono state effettuate alcune assegnazioni significative. Loredana Nicoletti è stata assegnata a Piaggine, Franca Masi all’Amalfi, Antonella Vairo a Padula, Rosangela Lardo a Sant’Arsenio, Marilena Viggiano a Rofrano, Luca Mattiocco al Futani e Carmela Taglianetti al Sacco di Sant’Arsenio.