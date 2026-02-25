Screening e visite gratuite per i cittadini a basso reddito, l’iniziativa del Comune di Stio 

Screening e diverse visite specialistiche per le famiglie a basso reddito. È l’iniziativa promossa dal Comune di Stio, guidato dal sindaco Giancarlo Trotta, che punta a favorire il benessere di tutta la comunità e l’accesso ai servizi sanitari anche a chi non può permetterselo.

L’Ente si avvarrà della collaborazione della Fondazione Verrengia, con sede in Salerno, per lo svolgimento di una campagna di screening e servizi medici gratuiti rivolti a cittadini a basso reddito (ISEE o reddito individuale non superiore a euro 7.000,00).

Al via giornate dedicate alla prevenzione

Partiranno a breve anche degli screening e delle giornate dedicate alla prevenzione per tutta la popolazione, senza necessità di ISEE. Previste visite con medici specialisti di pneumologia, endocrinologia, nefrologia, dermatologia. In programma anche screening dell’udito.