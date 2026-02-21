Visite gratuite per la Festa della Donna: l’iniziativa del sindaco di Montano Antilia Trivelli 

Visite gratuite per tutti. È l’iniziativa promossa dal sindaco di Montano Antilia Luciano Trivelli in occasione della Festa della Donna che ha scelto di offrire ancora una volta degli esami ecografici ai suoi concittadini e non.

L’iniziativa: ecografie mammarie e residenti e non

Un altro importante appuntamento con la prevenzione è previsto per venerdì 6 marzo presso lo studio medico E. Trivelli a Montano Antilia in Via Sebastiano 78, con inizio alle ore 9.00. Verranno eseguite ecografie mammarie completamente gratuite; l’iniziativa è rivolta sia ai residenti che ai non residenti.

Dal prossimo 3 marzo dalle ore 19.00 in poi sarà possibile contattare il primo cittadino per prenotarsi. “Un piccolo pensiero, un piccolo gesto in occasione della festa della donna 2026”, ricorda Trivelli che non è nuovo a questo tipo di iniziative.