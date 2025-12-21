Montano Antilia: a Natale il caffè lo offre il sindaco

Per l'intera giornata della vigilia di Natale, il caffè sarà offerto proprio dal sindaco a tutti i non residenti e a tutti i concittadini che faranno rientro per le festività

A cura di Antonio Pagano
Luciano Trivelli

Il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, lancia un’iniziativa dal forte valore simbolico in occasione delle imminenti festività natalizie. Per l’intera giornata della vigilia di Natale, il 24 dicembre, per tutti i non residenti e per tutti i concittadini che faranno rientro per le festività, il caffè, sarà offerto gratuitamente proprio dal sindaco nei bar di Montano, Abatemarco e Massicelle.

Un gesto di riconoscenza

Come spiegato dal primo cittadino si tratta di un gesto un piccolo gesto di riconoscenza. “Un piccolo pensiero per chi ci verrà ad onorare, a chi ci verrà a salutare con la presenza. – sottolinea Trivelli – Un caffè, condiviso, un caffè partecipato, un caffè sentito”.

Una simile iniziativa era stata proposta dallo stesso Trivelli nel giorno di Ferragosto; un caffè gratis come gesto di benvenuto e di accoglienza ai turisti e ai non residenti che avrebbero scelto Montano Antilia, Abatemarco e Massicelle come meta estiva.

Leggi anche:

Roccadaspide, ultim’ora: trovato ordigno di guerra nel centro storico
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pandoro

La ricetta della domenica: Pandoro fatto in casa

Ecco i segreti per la ricetta professionale e i consigli per una…

Carabinieri

Tentata violenza sessuale nel Vallo di Diano: barista reagisce e mette in fuga l’aggressore, un uomo denunciato

Un uomo è stato individuato e denunciato.

Bandiera Fratelli d'italia

Elezioni provinciali: ecco la lista di Fratelli d’Italia

Ecco la prima lista presentata per le le elezioni provinciali 2026

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.