Montano Antilia: a Natale il caffè lo offre il sindaco

Il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, lancia un’iniziativa dal forte valore simbolico in occasione delle imminenti festività natalizie. Per l’intera giornata della vigilia di Natale, il 24 dicembre, per tutti i non residenti e per tutti i concittadini che faranno rientro per le festività, il caffè, sarà offerto gratuitamente proprio dal sindaco nei bar di Montano, Abatemarco e Massicelle.

Un gesto di riconoscenza

Come spiegato dal primo cittadino si tratta di un gesto un piccolo gesto di riconoscenza. “Un piccolo pensiero per chi ci verrà ad onorare, a chi ci verrà a salutare con la presenza. – sottolinea Trivelli – Un caffè, condiviso, un caffè partecipato, un caffè sentito”.

Una simile iniziativa era stata proposta dallo stesso Trivelli nel giorno di Ferragosto; un caffè gratis come gesto di benvenuto e di accoglienza ai turisti e ai non residenti che avrebbero scelto Montano Antilia, Abatemarco e Massicelle come meta estiva.