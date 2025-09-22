Sciopero nazionale per la Palestina: gli studenti del “Cicerone” di Sala Consilina in prima linea per la pace”

Gli alunni dell’istituto salese si sono distinti tra le realtà scolastiche più attive, organizzando un’assemblea straordinaria, letture pubbliche, momenti di riflessione e una marcia simbolica attraverso le vie del paese

A cura di Federica Pistone
Cicerone Sala Consilina, studenti

Oggi, in occasione dello sciopero nazionale per la pace e la Palestina libera, anche gli studenti dell’Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina hanno risposto con grande partecipazione e impegno civile. La mobilitazione, che ha coinvolto migliaia di cittadini, studenti, insegnanti e lavoratori in tutta Italia, ha chiesto la fine delle violenze, il rispetto dei diritti umani e la cessazione del genocidio in corso.

“Stop alla guerra”

Gli alunni dell’istituto salese si sono distinti tra le realtà scolastiche più attive, organizzando un’assemblea straordinaria, letture pubbliche, momenti di riflessione e una marcia simbolica attraverso le vie del paese. Striscioni, cartelloni e interventi hanno scandito una mattinata intensa, dedicata a un messaggio di pace e solidarietà.

Centinaia di voce unite da un unico messaggio pace

“Non possiamo restare in silenzio di fronte a un’ingiustizia così grande,” ha affermato una rappresentante degli studenti. “La scuola è il luogo dove si forma il pensiero critico, e oggi lo mettiamo in pratica per difendere la vita e la dignità di un popolo.” Lo sciopero, promosso da associazioni pacifiste, sindacati e reti studentesche, ha visto in molte città italiane cortei, sit-in e flash mob con migliaia di partecipanti. Le piazze di Roma, Milano, Napoli e Palermo si sono riempite di voci che chiedono un immediato intervento della comunità internazionale.

