Sciopero Busitalia: disagi per i viaggiatori. La società comunica gli orari garantiti

L’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 28 novembre 2025, della durata di 24 ore.
Lo sciopero
Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gruppo FS), comunica che, in caso di adesione, saranno garantiti i collegamenti nelle fasce giornaliere di garanzia del servizio: 6:30-9:00 e 13:00-16:30 per i servizi autobus urbani ed extraurbani.
Le corse che partiranno dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.
Le informazioni
Per maggiori informazioni e dettagli è possibile visitare il sito www.fsbusitaliacampania.it
In occasione degli ultimi scioperi proclamati dalla medesima sigla sindacale si è registrata un’adesione media molto contenuta; pertanto, il livello di presumibile vulnerabilità dell’azione di protesta risulta basso.*
*Il livello di presumibile vulnerabilità è un sistema di codici/colori che prevede i seguenti distinti livelli di presumibile adesione alla protesta:
- BASSO/VERDE (0%-9%)
- MODERATO/GIALLO (10%-24%)
- ALTO/ROSSO (25%-50%)
- CRITICO/NERO (51%-100%)