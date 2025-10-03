Sciopero nazionale per Gaza: anche ad Agropoli gli studenti scendono in piazza

Questa mattina l’Italia si è fermata in occasione dello sciopero nazionale indetto in solidarietà con la popolazione palestinese e contro le azioni militari nella Striscia di Gaza. Tantissime persone hanno preso parte alla mobilitazione per chiedere la pace in Palestina e per sostenere l’azione della Global Sumud Flotilla.

Lo sciopero

Anche nel territorio cilentano ad Agropoli, gli studenti delle scuole accompagnati e sostenuto da diversi docenti, ma anche tante associazioni, hanno aderito all’appello, manifestando in piazza come segno tangibile della loro protesta e del loro coinvolgimento.

Benedetta Scuderi

Grande l’attenzione anche alle sorti di Benedetta Scuderi, l’europarlamentare agropolese che ha seguito la missione verso Gaza, liberata questa mattina dopo essere stata fermata dall’esercito italiano.