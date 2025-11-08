Mobilità in Campania: l’avvocato Mario Santocchio è il nuovo presidente di Busitalia Campania

Cambio al vertice per Busitalia Campania, la società responsabile della gestione del servizio di trasporto pubblico nelle province di Salerno e Napoli. L’avvocato scafatese Mario Santocchio è stato nominato nuovo presidente, assumendo un ruolo di notevole responsabilità nel panorama della mobilità campana.

Già noto per aver presieduto l’ex CSTP, Santocchio subentra in un momento cruciale, ponendosi l’obiettivo di innalzare gli standard di efficienza e qualità dei servizi erogati quotidianamente ai cittadini.

“Profonda gratitudine” e l’impegno per l’esperienza

Il neo-presidente ha espresso la sua soddisfazione per la nomina e ha immediatamente messo in chiaro il suo approccio al nuovo incarico. “Esprimo profonda gratitudine per la nomina ricevuta quale presidente della società Busitalia Campania,” ha dichiarato Santocchio. “Sono motivato e orgoglioso di poter mettere al servizio di Busitalia Campania la mia esperienza maturata nel settore dei trasporti pubblici.”

Santocchio ha inoltre evidenziato come la sua nomina rappresenti un riconoscimento da parte delle istituzioni centrali, promettendo dedizione e risultati. “È un incarico che porterò avanti con la passione e la dedizione di sempre, elementi che il Governo centrale mi ha riconosciuto, decidendo di credere in me e nelle mie capacità. Una fiducia che sarà ampiamente ripagata,” ha sottolineato il presidente, ribadendo il suo impegno per la crescita del territorio.

Le linee guida del nuovo mandato: intermodalità e turismo

Guardando al futuro, Mario Santocchio ha già tracciato le prime direttrici strategiche del suo mandato. L’attenzione è rivolta al miglioramento immediato del servizio a beneficio dei pendolari e dei cittadini.

“La missione è mettermi subito al lavoro per la nostra Regione e per i cittadini che quotidianamente usufruiscono del servizio,” ha affermato. Tra i suoi obiettivi principali figurano lo sviluppo di un sistema di trasporto intermodale e l’implementazione del servizio turistico. Queste iniziative mirano non solo a ottimizzare gli spostamenti, ma anche a valorizzare le intrinseche potenzialità della Campania, migliorando complessivamente l’esperienza della mobilità pubblica.

Busitalia Campania si prepara dunque a un nuovo capitolo sotto la guida di Mario Santocchio, con l’aspettativa di un deciso passo in avanti verso un trasporto pubblico più moderno ed efficace.