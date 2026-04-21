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Polla, diagnosi record in due ore: salvata dodicenne colpita da una rara encefalite

Eccezionale intervento all'ospedale di Polla: una dodicenne arriva con sintomi da ictus, ma l'equipe medica diagnostica una rara encefalite da streptococco in sole due ore, salvandole la vita

Erminio Cioffi

Una corsa contro il tempo, conclusa con un lieto fine grazie alla prontezza e alla competenza del personale sanitario. È quanto accaduto nell’ospedale di Polla, dove una bambina di 12 anni è stata salvata grazie a una diagnosi effettuata in appena due ore. Un caso di eccellenza medica che sottolinea l’importanza della tempestività nei reparti di emergenza.

Il sospetto iniziale: i sintomi che simulavano un ictus

La giovane era giunta in pronto soccorso con sintomi preoccupanti che facevano inizialmente pensare a un possibile ictus. Una situazione delicata, che ha richiesto un’immediata attivazione di tutti i protocolli diagnostici. In tempi rapidissimi, il team medico ha avviato una serie di accertamenti approfonditi, tra cui TAC, risonanza magnetica ed elettroencefalogramma, fondamentali per escludere lesioni ischemiche e puntare alla reale causa del malore.

La diagnosi: encefalite da streptococco

Proprio l’esito degli esami ha consentito di chiarire il quadro clinico, portando all’individuazione di una encefalite da streptococco, una rara ma grave infiammazione del cervello. Questa patologia rappresenta una sfida diagnostica complessa, poiché i sintomi neurologici possono spesso trarre in inganno i medici meno esperti o rallentare le procedure di soccorso.

Cos’è l’encefalite post-infettiva e come agisce

Si tratta di una condizione che può essere causata direttamente da un’infezione da streptococco oppure da una reazione autoimmune che si sviluppa dopo l’infezione stessa. In pratica, il sistema immunitario, nel tentativo di difendere l’organismo, finisce per attaccare anche i tessuti cerebrali, provocando sintomi neurologici importanti come confusione, difficoltà nei movimenti, convulsioni o alterazioni dello stato di coscienza.

L’importanza della rapidità d’intervento

Fondamentale si è rivelata la rapidità della diagnosi: in sole due ore i sanitari sono riusciti a individuare la patologia e ad avviare il trattamento più adeguato. Un intervento tempestivo che ha fatto la differenza, permettendo di salvare la vita della bambina e di scongiurare conseguenze ben più gravi o danni neurologici permanenti.

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