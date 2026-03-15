Cilento

Schiaffoni di Gragnano con Carciofi di Paestum e Provola Affumicata: La Ricetta della Domenica

Scopri come preparare un primo piatto della tradizione salernitana: Schiaffoni con Carciofi di Paestum IGP e provola. Il sapore autentico della domenica!

Luisa Monaco

C’è un momento preciso, tra la fine dell’inverno e l’esplosione della primavera, in cui la Piana del Sele ci regala il suo tesoro più prezioso. Il Carciofo di Paestum, senza spine e dal cuore tenero, è il protagonista indiscusso di questa domenica. Oggi lo abbiniamo alla forza della provola affumicata e alla callosità degli schiaffoni (o paccheri), per un piatto che sa di casa, di sole e di Cilento.

Ingredienti (per 4 persone)

  • 400g di Schiaffoni di Gragnano (trafilati al bronzo)
  • 5 Carciofi di Paestum IGP
  • 200g di Provola affumicata di bufala (lasciata sgocciolare dal giorno prima)
  • 100g di Pancetta tesa artigianale (opzionale, per la nota sapida)
  • 1 spicchio d’Aglio dell’Ufita
  • Pecorino grattugiato q.b.
  • Olio EVO delle Colline Salernitane
  • Prezzemolo fresco, sale e pepe nero

Procedimento

La Pulizia: Inizia dai carciofi. Elimina le foglie esterne più dure e le punte. Tagliali a fettine sottili e immergili in acqua e limone per non farli annerire. Non buttare i gambi! Sbucciali e taglia a cubetti anche quelli.

Il Soffritto: In un’ampia padella, fai rosolare lo spicchio d’aglio con un giro generoso di olio EVO. Se hai scelto di usare la pancetta, aggiungila ora e lasciala diventare croccante.

La Cottura dei Carciofi: Calate i carciofi in padella. Salate, pepate e saltateli a fiamma vivace. Aggiungete un mestolo d’acqua calda, coprite e lasciate stufare per circa 10-12 minuti finché non diventano teneri.

La Crema: Prendi un terzo dei carciofi cotti e frullali con un goccio d’olio e un po’ di acqua di cottura della pasta. Otterrai una crema vellutata che avvolgerà gli schiaffoni.

Il Salto in Padella: Cuoci la pasta in abbondante acqua salata. Scolala molto al dente (conservando l’acqua!) e versala direttamente nella padella con i carciofi e la crema.

L’Abbraccio Finale: A fuoco spento, aggiungi la provola tagliata a cubetti piccoli e una manciata di pecorino. Manteca energicamente aggiungendo un po’ d’acqua di cottura se serve: la provola deve filare, non grumare.

Servizio: Un’ultima grattugiata di pepe, prezzemolo fresco tritato e corri a tavola!

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