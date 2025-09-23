Sassano, vertice in Comune con la Provincia di Salerno: focus su viabilità e sicurezza stradale

Strade più sicure e viabilità più efficiente: sono questi i temi al centro dell’incontro tecnico che si terrà domani, alle ore 10:00, presso il Municipio di Sassano.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Rubino, vedrà la partecipazione dei tecnici del Comune e dei responsabili della Provincia di Salerno.

Le finalità

L’obiettivo dell’incontro è quello di pianificare interventi concreti e risolutivi per migliorare la rete stradale del territorio, sia comunale che provinciale. Saranno analizzate le criticità più urgenti, con particolare attenzione ai tratti maggiormente soggetti a traffico o a rischio incidenti, al fine di predisporre un piano di azione condiviso.

Vertice in Comune

Il confronto con la Provincia rappresenta un momento strategico per costruire una sinergia operativa e dare il via a lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle principali arterie locali.

“La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto – ha dichiarato il sindaco Rubino – e per questo stiamo accelerando i tempi per portare avanti progetti concreti. ”Nel corso della riunione saranno valutati anche interventi a lungo termine, nell’ottica di una riqualificazione infrastrutturale più ampia, in grado di rispondere alle reali esigenze del territorio.

L’Amministrazione sottolinea l’importanza della collaborazione istituzionale per garantire risultati efficaci e duraturi. L’incontro di domani segna dunque un passaggio importante nel percorso verso una Sassano più sicura, funzionale e attenta ai bisogni della sua comunità.