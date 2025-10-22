Sassano: orrore sull’asfalto, gattino chiuso in un sacco e lanciato da un’auto in corsa

Un gesto di crudeltà inimmaginabile. Un gattino è stato gettato in strada, chiuso in un sacchetto di plastica, ed è morto poco dopo. Un appello alla denuncia contro l'indifferenza

A cura di Redazione Infocilento
Sacco rifiuti

Un episodio di inaudita crudeltà si è registrato a Sassano. Un gattino è stato brutalmente abbandonato in strada, lanciato da un veicolo in corsa mentre era chiuso all’interno di un sacchetto di plastica. Il piccolo animale, che si trovava in uno stato di agonìa, è purtroppo deceduto poco dopo il ritrovamento.

La dinamica dei fatti, descritta dalle testimonianze, parla di un’auto in movimento, un finestrino che si abbassa rapidamente e, infine, il sacchetto che viene scagliato sull’asfalto. Per qualche secondo, il contenitore di plastica si è mosso, prima di fermarsi. Dentro, un esserino che respirava ancora, ormai privo di forze.

Leggi anche:

Torchiara: Gatto ferito da colpi di piombini, si teme per la sicurezza degli animali

La disumanità di un gesto senza giustificazione

La ferocia di questo atto non può trovare alcuna giustificazione e lascia sgomenti per la disumanità di chi l’ha compiuto. Questo gesto rappresenta il lato oscuro di chi non conosce più la pietà. Nel gattino di Sassano c’era soltanto fiducia, bisogno di affetto, vita, stroncata da una violenza che lo ha trattato come un rifiuto.

Questo episodio, purtroppo, non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto dove gli atti di violenza contro gli animali continuano a verificarsi, come se la vita di una creatura indifesa avesse un valore nullo.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ambulanza

Lutto a Sala Consilina, trovata morta in casa nota biologa

Tragedia a Sala Consilina: una donna di 70 anni, stimata biologa e…

Carabinieri forestali

Castellabate: abusi in area Parco, sequestrati due lotti di terreno con struttura ricettiva e abitazione

La Procura di Vallo della Lucania dispone il sequestro di due lotti…

Casa di Babbo Natale

Torna Il Villaggio di Babbo Natale: quest’anno al Cilento Outlet

Il Babbo Natale d’Italia arriva al Cilento Outlet con la sua casa…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79