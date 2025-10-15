Sassano: oltre 1 milione per la messa in sicurezza di 10 strade comunali

Importanti novità per la viabilità del territorio comunale di Sassano. Grazie a un finanziamento di oltre un milione di euro, ottenuto nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania, dieci strade comunali saranno oggetto di lavori di riqualificazione e miglioramento.

La candidatura

Il Comune di Sassano ha partecipato all’avviso in forma associata con il Comune di Teggiano, che ha assunto il ruolo di capofila, in un progetto condiviso per potenziare la viabilità nel comprensorio.

La candidatura congiunta, approvata da Sassano nell’ottobre 2024 e formalizzata tramite un Protocollo d’Intesa, garantirà una gestione coordinata e efficace degli interventi.

I lavori

I lavori interesseranno via Zio Nino, via Salcinello, via Pantano, via Orto, via Secchia, via Santa Maria, via Macchia Mezzana, via Molinella, via Mautoni e via Varco Notar Ercole.

Le opere prevedono il rifacimento del manto stradale, il miglioramento della segnaletica, la sistemazione delle cunette e altri interventi di ingegneria viaria, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e valorizzare il territorio.

Le dichiarazioni

Il sindaco Domenico Rubino ha commentato il progetto sottolineando l’impegno della sua amministrazione: “Mentre qualcuno continua a fare opposizione con toni urlati e privi di contenuti, la nostra Amministrazione lavora con serietà per portare risultati concreti a Sassano. Chi alimenta false polemiche dimostra una chiara ignoranza, intesa come mancanza di conoscenza, rispetto al lavoro che stiamo portando avanti. I cittadini, però, sanno distinguere bene tra chi lavora e chi fa solo rumore”.